The Guardian: британский лорд Ричард Балф признал принадлежность Крыма России
Британский лорд Ричард Балф заявил, что Крым принадлежит России. Его словам приводит издание The Guardian.
Балф посетил прием в резиденции российского посла в Лондоне и отметил, что Украине пора признать, что Крым больше не принадлежит им.
Лорд выразил надежду, что Россия и Украина все же сядут за стол переговоров. Тогда, по мнению Балфа, Киеву придется признать новые российские территории, передает издание.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина в советское время была самостоятельным государством, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru