The Guardian: британский лорд Ричард Балф признал принадлежность Крыма России

Британский лорд Ричард Балф заявил, что Крым принадлежит России. Его словам приводит издание The Guardian.

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Балф посетил прием в резиденции российского посла в Лондоне и отметил, что Украине пора признать, что Крым больше не принадлежит им.

Лорд выразил надежду, что Россия и Украина все же сядут за стол переговоров. Тогда, по мнению Балфа, Киеву придется признать новые российские территории, передает издание.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина в советское время была самостоятельным государством, напоминает RT.

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Фото: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:УкраинаРоссияВеликобританияКрым

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