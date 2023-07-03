The Guardian: британский лорд Ричард Балф признал принадлежность Крыма России

Балф посетил прием в резиденции российского посла в Лондоне и отметил, что Украине пора признать, что Крым больше не принадлежит им.

Лорд выразил надежду, что Россия и Украина все же сядут за стол переговоров. Тогда, по мнению Балфа, Киеву придется признать новые российские территории, передает издание.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина в советское время была самостоятельным государством, напоминает RT.