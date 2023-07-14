На Украине захотели выращивать марихуану в Крыму
Украина хочет выращивать в Крыму медицинский каннабис в рамках «восстановления» полуострова, инициативу желают реализовать после легализации марихуаны Киевом. Об этом заявила представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева в соцсетях.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса. Верховная рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении, пишет RT. Документ будет рассматриваться во втором чтении.
Ташева привела цитату из украинской «Стратегии экономического восстановления Крыма», предусматривающей в том числе выращивание каннабиса в отдельных районах полуострова.
«Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту их в другие страны, где это вещество легализовано», — указала представитель Зеленского.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru