Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что взгляды двух стран нередко расходятся, однако это нормально. При этом он заявил, что стороны достигли принципиальных договоренностей по важнейшим вопросам двусторонних отношений и отметил, что отношения КНР и Штатов должны сохранить правильный курс.

Как отметил ранее доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, эти переговоры вряд ли приведут к снижению торговой эскалации и каким-то существенным изменениям в отношениях двух государств.

«Не думаю, что что-то принципиально изменится после встречи Си Цзиньпина и Трампа в преддверии саммита АТЭС. Конечно, лидеры великих держав должны иногда встречаться, однако в последнее время США зашли слишком далеко, чтобы включить заднюю передачу», - приводят его слова РИА Новости.

Мартынов уточнил, что речь идет о запредельных пошлинах и тарифах, которые США установили в отношении Китая.

В свою очередь профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин в беседе с НСН ранее говорил, что очень сомневается в перспективе каких-либо договоренностей между двумя странами из-за их принципиальных позиций.

«Сейчас отношения между Пекином и Вашингтоном снова немного испортились, потому что Трамп ввел дополнительные тарифы в отношении Китая… Китайские лидеры неоднократно говорили, что готовы на разумные компромиссы, но есть вещи, на которые они не пойдут. Прежде всего Пекин не намерен уступать. Если Сингапур и Индонезия не намерены вводить аналогичные тарифы из-за страха того, что сами пострадают, Китай этого не боится и выдвигает встречные условия…», - отметил он.

ЯДЕРНЫЕ ДЕЛА

Тем временем стало известно, что американский лидер поручил начать испытания ядерного оружия наравне с другими странами. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Трамп связал это с тем, что другие страны уже проводят свои программы. При этом глава США подчеркнул, что Америка имеет больше ядерного оружия, «чем какая-либо другая страна» благодаря его модернизации в период президентского срока Трампа.

Примечательно, что на встрече с главой КНР Трамп ушел от ответа на вопрос о том, почему приказал начать испытания ядерного вооружения. Свой пост в Truth Social глава США опубликовал через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, эта ракета запросто может обойти систему противоракетной обороны (ПРО) Штатов «Золотой купол», приводит его слова Lenta.Ru. При этом он подчеркнул, что сейчас у США нет возможности разработать полностью непроницаемую систему.

«"Буревестник" — стратегическая крылатая ракета, снаряженная термоядерным боезарядом. То есть тактика преодоления ПВО может быть разной. Один из приемов — подрыв заряда в воздухе, что выведет из строя радиолокационные станции, отвечающие за оборону, и расчистит путь для других ракет», - заявил он.