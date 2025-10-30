Уступки на ядерном фоне: Трамп и Си Цзиньпин провели встречу в Пусане
После встречи с главой КНР Дональд Трамп сохранил основные пошлины для страны на уровне 47%, однако снизил другие на 10%, при этом он поручил начать ядерные испытания на фоне успехов РФ с "Буревестником" и "Посейдоном".
Американский президент Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин 30 октября провели встречу в Пусане, которая продлилась 1 час 40 минут. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. В начале встречи Трамп поприветствовал коллегу и заявил, что у них «будет очень успешная встреча». Как передает RT, после окончания мероприятия лидеры не делали совместного заявления, а Трамп сразу отправился домой.
О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ?
По итогам встречи Трамп заявил, что сохраняет основные пошлины против КНР на уровне 47%. Однако снизил с 20% до 10% пошлины на импорт, которые были введены из-за контрабанды фентанила. Напомним, что ранее Трамп говорил, что ожидает снижение пошлин для Китая в ответ на их помощь в борьбе с незаконной поставкой фентанила и его прекурсоров в США.
Также перед встречей СМИ писали, что лидеры могут заключить крупное торговое соглашение. Так, по данным Reuters, на встрече министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя Джеймисона Грира с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэн и заместителем министра коммерции Ли Чэнган Китай были согласованы рамки торговой сделки, которая могла быть подписана в ходе встречи 30 октября.
Отмечается, что несмотря на то, что Трамп закладывал на встречу 3-4 часа, переговоры прошли позитивно. Американский лидер называл главу КНР «великим лидером великой страны», а также заявил, что перспективы развития отношений между США и Китаем «фантастические». Также Трамп выражал надежду на успешное завершение переговоров и заключение торговой сделки.
Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что взгляды двух стран нередко расходятся, однако это нормально. При этом он заявил, что стороны достигли принципиальных договоренностей по важнейшим вопросам двусторонних отношений и отметил, что отношения КНР и Штатов должны сохранить правильный курс.
Как отметил ранее доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, эти переговоры вряд ли приведут к снижению торговой эскалации и каким-то существенным изменениям в отношениях двух государств.
«Не думаю, что что-то принципиально изменится после встречи Си Цзиньпина и Трампа в преддверии саммита АТЭС. Конечно, лидеры великих держав должны иногда встречаться, однако в последнее время США зашли слишком далеко, чтобы включить заднюю передачу», - приводят его слова РИА Новости.
Мартынов уточнил, что речь идет о запредельных пошлинах и тарифах, которые США установили в отношении Китая.
В свою очередь профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин в беседе с НСН ранее говорил, что очень сомневается в перспективе каких-либо договоренностей между двумя странами из-за их принципиальных позиций.
«Сейчас отношения между Пекином и Вашингтоном снова немного испортились, потому что Трамп ввел дополнительные тарифы в отношении Китая… Китайские лидеры неоднократно говорили, что готовы на разумные компромиссы, но есть вещи, на которые они не пойдут. Прежде всего Пекин не намерен уступать. Если Сингапур и Индонезия не намерены вводить аналогичные тарифы из-за страха того, что сами пострадают, Китай этого не боится и выдвигает встречные условия…», - отметил он.
ЯДЕРНЫЕ ДЕЛА
Тем временем стало известно, что американский лидер поручил начать испытания ядерного оружия наравне с другими странами. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Трамп связал это с тем, что другие страны уже проводят свои программы. При этом глава США подчеркнул, что Америка имеет больше ядерного оружия, «чем какая-либо другая страна» благодаря его модернизации в период президентского срока Трампа.
Примечательно, что на встрече с главой КНР Трамп ушел от ответа на вопрос о том, почему приказал начать испытания ядерного вооружения. Свой пост в Truth Social глава США опубликовал через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, эта ракета запросто может обойти систему противоракетной обороны (ПРО) Штатов «Золотой купол», приводит его слова Lenta.Ru. При этом он подчеркнул, что сейчас у США нет возможности разработать полностью непроницаемую систему.
«"Буревестник" — стратегическая крылатая ракета, снаряженная термоядерным боезарядом. То есть тактика преодоления ПВО может быть разной. Один из приемов — подрыв заряда в воздухе, что выведет из строя радиолокационные станции, отвечающие за оборону, и расчистит путь для других ракет», - заявил он.
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев вообще уверен, что «Буревестник» уникальна своей неограниченной автономностью и способна обходить любые существующие системы ПВО.
«Во-первых, оно уникально своей неограниченной автономностью, может находиться на орбите столько, сколько надо. Использовать ракету можно в самый нужный момент для высшего военно-политического руководства. Во-вторых, у “Буревестника” ядерные двигатели, благодаря им как раз удалось достичь такой автономности. На испытаниях она показала уникальные результаты — за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров. На земном шаре нет ни одной точки, куда “Буревестник” не смог бы долететь», - подчеркнул Бижев в разговоре с НСН.
ТЕПЕРЬ И «ПОСЕЙДОН»
Между тем Россия провела еще и испытание подводного беспилотника «Посейдон», о чем Путин сообщил 29 октября. В связи с этим глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «Посейдон» способен вывести из строя целые государства и не имеет аналогов в мире. Его слова приводит NEWS.ru.
От таких новостей, вероятно, уже успели содрогнуться в Европе, особенно после того как заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X в ответ на предложение пользователя использовать Бельгию в качестве полигона для «Посейдона» отметил, что тогда она «исчезнет».
По данным британского издания Express, испытания «Посейдона» вызвали нешуточную обеспокоенность странах Запада. В публикации приводятся слова Владимира Путина о неограниченных возможностях ракеты. Как заявлял президент России, способов перехвата «Посейдона» не существует.
