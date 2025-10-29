«Ограничение по двум срокам президентства установлено принятой в 1951 году 22 поправкой в Конституцию США. Из известных прецедентов вспоминается только Франклин Рузвельт, который в 1940 году баллотировался на третий президентский срок. Тогда это было обусловлено необходимостью сплочения общества на фоне последствий Великой депрессии и событий мировой войны. Ситуацию нельзя сравнить с нынешней. Трамп еще в 2024 году в ходе предвыборной кампании и после победы заявлял, что мог бы пойти на третий срок. Однако, чтобы совершить подобный шаг, требуется безусловная поддержка всей Республиканской партии, а также обеих палат Конгресса США, включая демократическую часть, двухпартийный консенсус. Это Трамп не сможет обеспечить», - отметил собеседник НСН.

По словам эксперта, гипотетическая попытка изменить конституцию может вызвать новую волну массовых протестов в США.

«Протестами традиционно занимаются демократы, они в этом поднаторели за многие годы. Напомню BLM в 2020 году в преддверии предвыборной кампании, также протесты с недостатком мер по борьбе с ковидом. Это помогло демократам обрушить рейтинг Трампа и привести к власти Джо Байдена. Если Трамп решится изменить конституцию, у демократов появится новая возможность объявить ему настоящую войну», - подчеркнул он.

По оценке Александра Акимова, американское общество не готово изменить конституцию ради нынешнего президента.