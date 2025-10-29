Трампу грозит «объявление войны» при попытке пойти на третий срок
Президент США не будет баллотироваться еще раз из-за невозможности изменить Конституцию, заявил НСН американист, политолог Александр Акимов.
Президент США Дональд Трамп не решится пойти на третий срок, поскольку для этого необходимо изменить Конституцию, что невозможно без полного согласия республиканцев и демократов. Об этом НСН заявил американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Дональд Трамп ранее признал, что ему нельзя баллотироваться на третий срок, однако выразил сожаление на этот счет, отметив высокий уровень своей политической поддержки. Об этом он заявил журналистам на борту президентского самолета по пути из Японии в Южную Корею. Спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон ранее заявил, что не видит «пути» для того, чтобы Трамп баллотировался на третий срок, поскольку для этого нужно переделать Конституцию США, на что уйдет до 10 лет.
«Ограничение по двум срокам президентства установлено принятой в 1951 году 22 поправкой в Конституцию США. Из известных прецедентов вспоминается только Франклин Рузвельт, который в 1940 году баллотировался на третий президентский срок. Тогда это было обусловлено необходимостью сплочения общества на фоне последствий Великой депрессии и событий мировой войны. Ситуацию нельзя сравнить с нынешней. Трамп еще в 2024 году в ходе предвыборной кампании и после победы заявлял, что мог бы пойти на третий срок. Однако, чтобы совершить подобный шаг, требуется безусловная поддержка всей Республиканской партии, а также обеих палат Конгресса США, включая демократическую часть, двухпартийный консенсус. Это Трамп не сможет обеспечить», - отметил собеседник НСН.
По словам эксперта, гипотетическая попытка изменить конституцию может вызвать новую волну массовых протестов в США.
«Протестами традиционно занимаются демократы, они в этом поднаторели за многие годы. Напомню BLM в 2020 году в преддверии предвыборной кампании, также протесты с недостатком мер по борьбе с ковидом. Это помогло демократам обрушить рейтинг Трампа и привести к власти Джо Байдена. Если Трамп решится изменить конституцию, у демократов появится новая возможность объявить ему настоящую войну», - подчеркнул он.
По оценке Александра Акимова, американское общество не готово изменить конституцию ради нынешнего президента.
«Правовой лазейки как таковой нет, хотя, при желании, её можно найти. Для этого требуется поддержка юридического сообщества, правовая гибкость. Вряд ли сейчас будут искать эту лазейку, особенно, учитывая позицию спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона, который известен как самый преданный сторонник Трампа. Даже он заявил, что не рассматривает возможность третьего срока, это об очень многом говорит. Скорее всего, в 2028 году от республиканцев на выборы пойдут либо нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, либо более системный кандидат госсекретарь Марко Рубио, либо кто-то еще, не исключая родственников Трампа. Представители семьи президента пользуются определенной поддержкой внутри Республиканской партии, у них есть тоже неплохие шансы выдвинуть свою кандидатуру», - заключил политолог.
Некоторые сторонники нынешнего президента США выдвигали ему предложение баллотироваться на выборах 2028 года в качестве вице-президента, а в случае победы кандидат уступил бы кресло главы Белого дома Трампу. Однако сам он отверг такой вариант. «Думаю, людям бы это не понравилось», — заметил президент по пути в Японию.
Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Дональд Трамп испытывает давление со стороны республиканцев, поэтому ему пришлось отменить встречу с президентом РФ в Венгрии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Страшнее, чем в МВД!»: Воспитателям в детсадах призывали немедленно поднять зарплаты
- Трампу грозит «объявление войны» при попытке пойти на третий срок
- Вэнс заявил, что США пытаются поддерживать отношения с Россией и Украиной
- Шнуров пообещал сохранить русские мотивы в своем творчестве
- Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке дронов ВСУ
- Средний чек абонентов вырос на 20% из-за блокировки звонков в мессенджерах
- Володин призвал ввести спецсчета для пенсий иноагентов
- «Жить вечно - невыносимо!»: Стоянов о финале сериала «Вампиры средней полосы»
- ВС России освободили Вишневое в Днепропетровской области
- Песков: Путин объяснил решение о размещении «Орешника» в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru