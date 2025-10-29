Песков объяснил, как следует договариваться с Трампом
Договариваясь с президентом США Дональдом Трампом России следует исходить из своих национальных интересов. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Трамп, отстаивает интересы США, однако демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира.
«Он действительно... искренне пытается помочь в решении конфликта вокруг Украины... это весьма положительно воспринимается в Москве», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что предпосылок для новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
