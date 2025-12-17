Тело погибшего в подмосковной школе мальчика вывезут для похорон в Таджикистан

Десятилетнего школьника, погибшего в результате нападения в школе в подмосковном поселке Горки-2, похоронят в Таджикистане, сообщили aif.ru со ссылкой на знакомых семьи. По их данным, прощание состоится утром в среду, мать ребенка уже вылетела на родину вместе с телом сына.

Трагедия произошла утром 16 декабря. 15-летний ученик девятого класса напал с ножом на охранника школы, а затем на учащихся. Один из пострадавших, четвероклассник Кобилджон, скончался на месте.