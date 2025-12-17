Тело погибшего в подмосковной школе мальчика вывезут для похорон в Таджикистан
Десятилетнего школьника, погибшего в результате нападения в школе в подмосковном поселке Горки-2, похоронят в Таджикистане, сообщили aif.ru со ссылкой на знакомых семьи. По их данным, прощание состоится утром в среду, мать ребенка уже вылетела на родину вместе с телом сына.
Трагедия произошла утром 16 декабря. 15-летний ученик девятого класса напал с ножом на охранника школы, а затем на учащихся. Один из пострадавших, четвероклассник Кобилджон, скончался на месте.
Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. В ходе расследования также изучается видеозапись, сделанная самим подростком во время нападения.
По предварительным данным, школьник перемещался по зданию с ножом, предположительно разыскивая учительницу математики. При этом, как следует из материалов дела, с ним контактировали сотрудники школы и ученики, однако жертвой нападения в итоге стал младший школьник, передает «Радиоточка НСН».
