Тело погибшего в подмосковной школе мальчика вывезут для похорон в Таджикистан

Десятилетнего школьника, погибшего в результате нападения в школе в подмосковном поселке Горки-2, похоронят в Таджикистане, сообщили aif.ru со ссылкой на знакомых семьи. По их данным, прощание состоится утром в среду, мать ребенка уже вылетела на родину вместе с телом сына.

Трагедия произошла утром 16 декабря. 15-летний ученик девятого класса напал с ножом на охранника школы, а затем на учащихся. Один из пострадавших, четвероклассник Кобилджон, скончался на месте.

Ученица рассказала о поведении подростка, напавшего на школу в Горках-2

Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. В ходе расследования также изучается видеозапись, сделанная самим подростком во время нападения.

По предварительным данным, школьник перемещался по зданию с ножом, предположительно разыскивая учительницу математики. При этом, как следует из материалов дела, с ним контактировали сотрудники школы и ученики, однако жертвой нападения в итоге стал младший школьник, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШкольникиУбийствоПодмосковье

Горячие новости

Все новости

партнеры