Адвокат Жорин заявил о конце «схемы Долиной» после решения Верховного суда

После решения Верховного суда практика так называемой «схемы Долиной» фактически прекратится, а в делах оспаривания сделок с жильем вновь будет применяться двусторонняя реституция. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил адвокат Сергей Жорин.

По его словам, при признании сделки недействительной покупатель должен возвращать квартиру продавцу, а продавец — полученные за нее деньги.