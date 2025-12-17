Адвокат Жорин заявил о конце «схемы Долиной» после решения Верховного суда
После решения Верховного суда практика так называемой «схемы Долиной» фактически прекратится, а в делах оспаривания сделок с жильем вновь будет применяться двусторонняя реституция. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил адвокат Сергей Жорин.
По его словам, при признании сделки недействительной покупатель должен возвращать квартиру продавцу, а продавец — полученные за нее деньги.
При этом, отметил юрист, добросовестные покупатели не должны нести убытки, а ответственность за возврат средств должна лежать на стороне, пострадавшей от действий мошенников, которые и должны быть привлечены к взысканию.
Жорин также подчеркнул, что решение Верховного суда по делу Долиной — Лурье было положительно воспринято участниками рынка недвижимости. По его мнению, этот вердикт может способствовать оживлению рынка и снять правовую неопределенность, которая в последние годы сдерживала сделки с жильем, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Катар и Саудовскую Аравию назвали перспективными направлениями в 2026 году
- Тело погибшего в подмосковной школе мальчика вывезут для похорон в Таджикистан
- ЕС может вмешаться в выборы в Болгарии из-за курса на диалог с Россией
- Азербайджан, а не Грузия: Кто выгоден России в торговом споре на Кавказе
- Адвокат Жорин заявил о конце «схемы Долиной» после решения Верховного суда
- Юрист предупредил о схемах мошенничества с билетами на чемпионат мира
- «Придется заплатить!»: Как заставить Европу вернуть деньги Центробанку
- В Славянском районе Кубани повреждены почти 40 домов после атаки БПЛА
- Paramount Skydance настаивает на покупке Warner Bros. Discovery
- Мерц призвал ЕС конфисковать российские активы для помощи Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru