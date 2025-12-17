Адвокат Жорин заявил о конце «схемы Долиной» после решения Верховного суда

После решения Верховного суда практика так называемой «схемы Долиной» фактически прекратится, а в делах оспаривания сделок с жильем вновь будет применяться двусторонняя реституция. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил адвокат Сергей Жорин.

По его словам, при признании сделки недействительной покупатель должен возвращать квартиру продавцу, а продавец — полученные за нее деньги.

Клишас призвал проверить компетентность судей по делу Долиной

При этом, отметил юрист, добросовестные покупатели не должны нести убытки, а ответственность за возврат средств должна лежать на стороне, пострадавшей от действий мошенников, которые и должны быть привлечены к взысканию.

Жорин также подчеркнул, что решение Верховного суда по делу Долиной — Лурье было положительно воспринято участниками рынка недвижимости. По его мнению, этот вердикт может способствовать оживлению рынка и снять правовую неопределенность, которая в последние годы сдерживала сделки с жильем, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
