Юрист предупредил о схемах мошенничества с билетами на чемпионат мира

Мошенники используют как минимум две схемы обмана при продаже билетов на чемпионат мира по футболу, сообщил NEWS.ru юрист и бизнес-консультант Илья Русяев. По его словам, одна из них связана с предложением купить якобы редкий или уже недоступный билет с требованием срочной предоплаты.

Русяев пояснил, что в таких случаях деньги обычно переводятся напрямую физическому лицу — без договора и без привязки к аккаунту покупателя в системе Международной федерации футбола (FIFA). С правовой точки зрения это означает отсутствие доказательств реальной сделки купли-продажи билета как цифрового права.

Вторая схема, по словам юриста, строится на обещании оформить билет «через иностранную карту» или «через доступ посредника». Он отметил, что правила FIFA запрещают оплату чужой банковской картой и передачу доступа к билетному аккаунту, из-за чего даже формально приобретенный таким способом билет может быть аннулирован без возврата средств.

Помимо этого, Русяев указал на распространение фишинговых сайтов, визуально копирующих страницы FIFA. В таких случаях пользователи передают данные банковских карт или подтверждают платежи на ресурсах, не имеющих отношения к организатору турнира. Юрист подчеркнул, что билеты на чемпионат мира можно приобрести исключительно через официальный сайт FIFA, а при переводе средств мошенникам важно как можно быстрее обратиться в банк и правоохранительные органы, зафиксировав все платежные и цифровые следы операции, передает «Радиоточка НСН».

