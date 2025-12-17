Юрист предупредил о схемах мошенничества с билетами на чемпионат мира

Мошенники используют как минимум две схемы обмана при продаже билетов на чемпионат мира по футболу, сообщил NEWS.ru юрист и бизнес-консультант Илья Русяев. По его словам, одна из них связана с предложением купить якобы редкий или уже недоступный билет с требованием срочной предоплаты.

Русяев пояснил, что в таких случаях деньги обычно переводятся напрямую физическому лицу — без договора и без привязки к аккаунту покупателя в системе Международной федерации футбола (FIFA). С правовой точки зрения это означает отсутствие доказательств реальной сделки купли-продажи билета как цифрового права.