Торговые маршруты через Азербайджан связывают Россию с Ираном и Индией, к тому же на Баку есть рычаги давления, а на Тбилиси нет, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в беседе с НСН.

В Азербайджане заявили о желании поставлять Еревану нефтепродукты через территорию Грузии. Там подчеркнули, что это обойдется Армении дешевле, чем поставки из России. Как утверждают азербайджанские СМИ, грузинская сторона запросила пошлины в размере около $0,8 за тонно-километр. Для сравнения: аналогичные грузы по территории Азербайджана якобы доставляются примерно за $0,02. В Баку такую разницу сочли неоправданной. Об этом сообщили «Известия». Матягин предложил поддержать Азербайджан.