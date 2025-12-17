Азербайджан, а не Грузия: Кто выгоден России в торговом споре на Кавказе

Логистика РФ куда больше зависит от Баку, а не от Тбилиси, заявил НСН Владимир Матягин.

Торговые маршруты через Азербайджан связывают Россию с Ираном и Индией, к тому же на Баку есть рычаги давления, а на Тбилиси нет, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в беседе с НСН.

В Азербайджане заявили о желании поставлять Еревану нефтепродукты через территорию Грузии. Там подчеркнули, что это обойдется Армении дешевле, чем поставки из России. Как утверждают азербайджанские СМИ, грузинская сторона запросила пошлины в размере около $0,8 за тонно-километр. Для сравнения: аналогичные грузы по территории Азербайджана якобы доставляются примерно за $0,02. В Баку такую разницу сочли неоправданной. Об этом сообщили «Известия». Матягин предложил поддержать Азербайджан.

Путин: У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях
«Здесь двоякая ситуация. Грузия в какой-то степени сегодня лояльна, а с Азербайджаном у нас натянутые отношения. Но встреча Путина и Алиева дает положительные моменты, транспортные коридоры тоже обсуждались. Мы скорее на стороне Азербайджана сейчас, у нас не было с ними конфликта. У нас есть территориальные споры с Грузией, признали Абхазию и Южную Осетию. Где замешан бизнес, может быть замешана политика. К тому же, если мы хотим сделать сухопутный коридор Север-Юг на Иран и Индию, то нам никак его не провести без Азербайджана. Мы можем обойти страну по Каспийскому морю, поэтому Баку будет заинтересован в сохранении сухопутной логистики», — указал он.

Ранее Матягин объяснил НСН, какие последствия для России принесло закрытие границы Литвы и Белоруссии.

ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
