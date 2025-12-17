Пассажиры поспорили с депутатами из-за общественного транспорта

Меры, которые предлагают в Госдуме, недостаточны для улучшения транспортной ситуации, заявил НСН Кирилл Янков.

Депутаты не в курсе ситуации с транспортом в регионах. Для ее улучшения нужны деньги и современные остановки, рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с НСН.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что по данным мониторинга проведенного партией, каждый второй житель страны недоволен работой общественного транспорта, а в селах и малых городах ситуация близка к критической. Об этом он рассказал РИА Новости. Слуцкий назвал происходящее транспортной дискриминацией и предложил ввести федеральный стандарт транспортной доступности, обязательные социальные маршруты к больницам, школам и МФЦ, а также единые правила по стоимости проезда.

Янков усомнился в перспективах этой инициативы.

«Претензии разнообразные: транспорта мало, ходит не по расписанию, автобусы в плохом состоянии, ломаются на дороге, а люди едут в некомфортных условиях стоя и на длинные расстояния. Единые стандарты не помогут, потому что Минтрансом давно утверждены некие стандарты социального обслуживания в сфере транспорта. Депутаты, видимо, не знают об этом. Но тут нужны деньги на то, чтобы все организовать как надо: остановки с павильонами и информацией, чтобы весь маршрут был в мобильном приложении. Это есть в Москве, в Перми, Новокузнецке, но в других городах жалоб много. В северных районах совсем другие требования к транспорту, чем в южных. Сейчас у нас молодой автопарк, но важно хорошо содержать тот парк, который есть. Чтобы и 20-летний автобус и 40-летний трамвай оставались комфортабельными. А если их держат по принципу тяп-ляп, то тут ничего не поможет», — отметил он.

Ранее Янков объяснил НСН, к чему приведет бесплатный проезд в транспорте для детей.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеформаОбщественный ТранспортАвтобус

