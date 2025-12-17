Депутаты не в курсе ситуации с транспортом в регионах. Для ее улучшения нужны деньги и современные остановки, рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с НСН.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что по данным мониторинга проведенного партией, каждый второй житель страны недоволен работой общественного транспорта, а в селах и малых городах ситуация близка к критической. Об этом он рассказал РИА Новости. Слуцкий назвал происходящее транспортной дискриминацией и предложил ввести федеральный стандарт транспортной доступности, обязательные социальные маршруты к больницам, школам и МФЦ, а также единые правила по стоимости проезда.

Янков усомнился в перспективах этой инициативы.