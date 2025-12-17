Пассажиры поспорили с депутатами из-за общественного транспорта
Меры, которые предлагают в Госдуме, недостаточны для улучшения транспортной ситуации, заявил НСН Кирилл Янков.
Депутаты не в курсе ситуации с транспортом в регионах. Для ее улучшения нужны деньги и современные остановки, рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с НСН.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что по данным мониторинга проведенного партией, каждый второй житель страны недоволен работой общественного транспорта, а в селах и малых городах ситуация близка к критической. Об этом он рассказал РИА Новости. Слуцкий назвал происходящее транспортной дискриминацией и предложил ввести федеральный стандарт транспортной доступности, обязательные социальные маршруты к больницам, школам и МФЦ, а также единые правила по стоимости проезда.
Янков усомнился в перспективах этой инициативы.
«Претензии разнообразные: транспорта мало, ходит не по расписанию, автобусы в плохом состоянии, ломаются на дороге, а люди едут в некомфортных условиях стоя и на длинные расстояния. Единые стандарты не помогут, потому что Минтрансом давно утверждены некие стандарты социального обслуживания в сфере транспорта. Депутаты, видимо, не знают об этом. Но тут нужны деньги на то, чтобы все организовать как надо: остановки с павильонами и информацией, чтобы весь маршрут был в мобильном приложении. Это есть в Москве, в Перми, Новокузнецке, но в других городах жалоб много. В северных районах совсем другие требования к транспорту, чем в южных. Сейчас у нас молодой автопарк, но важно хорошо содержать тот парк, который есть. Чтобы и 20-летний автобус и 40-летний трамвай оставались комфортабельными. А если их держат по принципу тяп-ляп, то тут ничего не поможет», — отметил он.
Ранее Янков объяснил НСН, к чему приведет бесплатный проезд в транспорте для детей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Переговоры в ЕС по использованию активов России для Украины зашли в тупик
- Силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом, Черным морем и Курской областью
- Карлсон заявил, что Трамп объявит войну Венесуэле
- Выступление Путина в Минобороны назвали сигналом для Европы
- Пассажиры поспорили с депутатами из-за общественного транспорта
- Экономист БКС не увидел причин для повышения ключевой ставки ЦБ
- «Наполеончики» и жена Семака: Россиянам объяснили, как вывозить покупки из Европы
- Катар и Саудовскую Аравию назвали перспективными направлениями в 2026 году
- Тело погибшего в подмосковной школе мальчика вывезут для похорон в Таджикистан
- ЕС может вмешаться в выборы в Болгарии из-за курса на диалог с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru