Экономист БКС не увидел причин для повышения ключевой ставки ЦБ

Банк России в настоящее время не имеет оснований для повышения ключевой ставки, и при отсутствии форс-мажорных обстоятельств такая ситуация может сохраниться и в 2026 году. Об этом заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции холдинга, сообщает «Газеты.Ru».

По его словам, в течение текущего года регулятор следовал за замедлением инфляции, тогда как реальные процентные ставки остаются на высоком уровне. Это, по оценке Федорова, формирует для Центробанка определенный запас прочности и позволяет как ускорять, так и замедлять цикл снижения ставки вне зависимости от краткосрочной инфляционной динамики и отдельных ценовых шоков. Экономист допустил, что в начале весны и лета у регулятора появятся возможности для более активного смягчения денежно-кредитной политики.