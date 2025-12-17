Экономист БКС не увидел причин для повышения ключевой ставки ЦБ
Банк России в настоящее время не имеет оснований для повышения ключевой ставки, и при отсутствии форс-мажорных обстоятельств такая ситуация может сохраниться и в 2026 году. Об этом заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции холдинга, сообщает «Газеты.Ru».
По его словам, в течение текущего года регулятор следовал за замедлением инфляции, тогда как реальные процентные ставки остаются на высоком уровне. Это, по оценке Федорова, формирует для Центробанка определенный запас прочности и позволяет как ускорять, так и замедлять цикл снижения ставки вне зависимости от краткосрочной инфляционной динамики и отдельных ценовых шоков. Экономист допустил, что в начале весны и лета у регулятора появятся возможности для более активного смягчения денежно-кредитной политики.
В то же время Федоров отметил, что ближе к осени 2026 года темпы снижения ставки могут замедлиться из-за сезонного ускорения инфляции и роста тарифов, что способно временно повлиять на инфляционные ожидания. Однако в целом факторов, которые потребовали бы ужесточения политики ЦБ, он сейчас не видит.
Экономист подчеркнул, что при отсутствии серьезных внешних шоков, в том числе связанных с колебаниями курса рубля, риски повышения ключевой ставки остаются низкими. В настоящее время ключевая ставка составляет 16,5%, очередное заседание Банка России по этому вопросу запланировано на 19 декабря, передает «Радиоточка НСН».
