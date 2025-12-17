Катар и Саудовскую Аравию назвали перспективными направлениями в 2026 году

Катар и Саудовская Аравия войдут в число наиболее востребованных туристических направлений у россиян в 2026 году. Об этом «Газете.Ru» сообщила эксперт сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Ольга Лисина.

По ее словам, эти страны в последние годы активно развивают туризм за счет масштабных проектов и инструментов «мягкой силы», включая проведение международных спортивных и культурных мероприятий, строительство современных отелей и привлечение мировых знаменитостей. Эксперт отметила, что Саудовская Аравия и Катар постепенно меняют устоявшееся восприятие и выходят из тени более привычных для россиян направлений.