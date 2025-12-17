Катар и Саудовскую Аравию назвали перспективными направлениями в 2026 году

Катар и Саудовская Аравия войдут в число наиболее востребованных туристических направлений у россиян в 2026 году. Об этом «Газете.Ru» сообщила эксперт сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Ольга Лисина.

По ее словам, эти страны в последние годы активно развивают туризм за счет масштабных проектов и инструментов «мягкой силы», включая проведение международных спортивных и культурных мероприятий, строительство современных отелей и привлечение мировых знаменитостей. Эксперт отметила, что Саудовская Аравия и Катар постепенно меняют устоявшееся восприятие и выходят из тени более привычных для россиян направлений.

В список перспективных направлений также вошли Оман, Бахрейн, Марокко и Узбекистан. Кроме того, Лисина указала на рост интереса к путешествиям внутри России, где появляются новые маршруты и гостиничные проекты, а поездки в регионы вроде Камчатки или Мурманска становятся для туристов полноценным опытом, а не просто стандартным отдыхом.

Эксперт добавила, что важную роль в формировании туристических предпочтений в 2026 году сыграют упрощение въезда, расширение полетных программ и отмена виз с рядом стран. В качестве примера она привела Китай, популярность которого среди россиян заметно выросла после введения безвизового режима, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
