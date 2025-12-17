«Наполеончики» и жена Семака: Россиянам объяснили, как вывозить покупки из Европы
Россияне, требующие «tax free», для европейских таможенников - как красная тряпка для быка, сказал в эфире НСН Дмитрий Арутюнов, поделившись хитростями при провозе вещей через границу.
Россиянам, покупающим вещи в Германии и других недружественных странах Европы, лучше не пытаться получить «tax free», посоветовал в интервью НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Анна Семак ранее рассказала в соцсетях о задержании в аэропорту Мюнхена после попытки оформить «tax free». По ее словам, им с мужем пришлось заплатить внушительный штраф «за пару ботинок, очки и платок», и оставить в ЕС все купленные вещи, поскольку из-за санкций граждане РФ не могут вывозить из ЕС вещи дороже 300 евро. Арутюнов объяснил, как не повторить печальный опыт Анны.
«Сейчас во многих магазинах, где продают люксовые товары, например, в сети LVMH, не продают россиянам товары дороже 300 евро, чтобы избежать таких проблем. При этом "tax free" для них сегодня – это как красная тряпка для быка. Можно попасть на таможенника-русофоба, который ненавидит нашу страну и для него это акт личной мести. Вы требуете с них денег, и тут в людях включается "маленький наполеончик", они пытаются отомстить или поиздеваться. Если вы что-то купили, это можно либо провезти на себе, либо без ценников положить, как личные вещи. Если вещь надета или лежит в чемодане, никто не будет копаться в багаже. Главное - не просить с них денег. Они очень возбуждаются, когда это делают граждане России. Они думают, что мы на них сразу покупаем ракеты и готовимся бомбить Берлин», - разъяснил Арутюнов.
Вместе с тем он назвал такое отношение к россиянам «шовинизмом», а позицию Европы сравнил с «унтер-офицерской вдовой, которая сама себя выпорола».
Анна Семак изложила историю о посещении Германии в форме большого лирического повествования, в котором нашлось место и отсылкам к фильмам «Бесславные ублюдки» и «Брат-2», и рассказу про марш Сатаны в Мюнхене. Девушка заверила, что прощается с Германией навсегда, пообещав при этом Европе Апокалипсис, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Переговоры в ЕС по использованию активов России для Украины зашли в тупик
- Силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом, Черным морем и Курской областью
- Карлсон заявил, что Трамп объявит войну Венесуэле
- Выступление Путина в Минобороны назвали сигналом для Европы
- Пассажиры поспорили с депутатами из-за общественного транспорта
- Экономист БКС не увидел причин для повышения ключевой ставки ЦБ
- «Наполеончики» и жена Семака: Россиянам объяснили, как вывозить покупки из Европы
- Катар и Саудовскую Аравию назвали перспективными направлениями в 2026 году
- Тело погибшего в подмосковной школе мальчика вывезут для похорон в Таджикистан
- ЕС может вмешаться в выборы в Болгарии из-за курса на диалог с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru