Россиянам, покупающим вещи в Германии и других недружественных странах Европы, лучше не пытаться получить «tax free», посоветовал в интервью НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Анна Семак ранее рассказала в соцсетях о задержании в аэропорту Мюнхена после попытки оформить «tax free». По ее словам, им с мужем пришлось заплатить внушительный штраф «за пару ботинок, очки и платок», и оставить в ЕС все купленные вещи, поскольку из-за санкций граждане РФ не могут вывозить из ЕС вещи дороже 300 евро. Арутюнов объяснил, как не повторить печальный опыт Анны.