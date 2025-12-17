ЕС может вмешаться в выборы в Болгарии из-за курса на диалог с Россией
Евросоюз будет пытаться вмешаться во внутренние политические процессы в Болгарии, чтобы не допустить прихода к власти сил, выступающих за нормализацию отношений с Россией, заявил ОТР политолог Сергей Станкевич.
По его словам, Брюссель уже вмешивался в выборы в других европейских странах и может пойти на аналогичные шаги в Болгарии в случае усиления альтернативного политического курса.
Политический кризис в стране продолжается с ноября на фоне массовых протестов, вызванных планами властей повысить налоги и пенсионные взносы. Отставка премьер-министра Росена Желязкова 11 декабря не привела к стабилизации ситуации, и демонстранты продолжают требовать досрочных парламентских выборов.
Если крупнейшие фракции Народного собрания не смогут сформировать правительство, Болгарию весной ждут новые выборы, которые станут уже восьмыми за последние пять лет, передает «Радиоточка НСН».
