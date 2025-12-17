ЕС может вмешаться в выборы в Болгарии из-за курса на диалог с Россией

Евросоюз будет пытаться вмешаться во внутренние политические процессы в Болгарии, чтобы не допустить прихода к власти сил, выступающих за нормализацию отношений с Россией, заявил ОТР политолог Сергей Станкевич.

По его словам, Брюссель уже вмешивался в выборы в других европейских странах и может пойти на аналогичные шаги в Болгарии в случае усиления альтернативного политического курса.