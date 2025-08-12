Сейчас через территорию Сербии уже проходит «Балканский поток», по которому газ идет транзитом через Турцию и Болгарию в Сербию, а дальше в Венгрию и Словакию, поэтому идея Москвы и Белграда о постройке новых маршрутов не имеет смысла, а увеличить мощности «Балканского потока» не получится из-за Болгарии. Об этом НСН рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Россия и Сербия обсуждают строительство газопроводов, которые могут изменить энергетическую карту Юго-Восточной Европы, пишут «Известия». После отказа Украины от транзита топлива из РФ Москва и Белград нашли возможность обойти этот барьер. Ожидается, что новый путь через Балканы станет полезным еще и партнерам РФ Венгрии и Словакии. Россия, Сербия и Венгрия также ведут финансовую оценку запуска нефтепровода мощностью до 3 млн тонн в год, который соединит Сербию с трубопроводом «Дружба» в Венгрии. Белогорьев объяснил, почему этот проект вряд ли осуществится.