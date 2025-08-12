Новый проект газопровода РФ, Сербии и Венгрии назвали неокупаемым
Сейчас не время расширять мощности существующего газотранспортного потока, а строительству новых маршрутов России и Сербии помешает политика европейских стран, в которые все упрется, заявил НСН Алексей Белогорьев.
Сейчас через территорию Сербии уже проходит «Балканский поток», по которому газ идет транзитом через Турцию и Болгарию в Сербию, а дальше в Венгрию и Словакию, поэтому идея Москвы и Белграда о постройке новых маршрутов не имеет смысла, а увеличить мощности «Балканского потока» не получится из-за Болгарии. Об этом НСН рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Россия и Сербия обсуждают строительство газопроводов, которые могут изменить энергетическую карту Юго-Восточной Европы, пишут «Известия». После отказа Украины от транзита топлива из РФ Москва и Белград нашли возможность обойти этот барьер. Ожидается, что новый путь через Балканы станет полезным еще и партнерам РФ Венгрии и Словакии. Россия, Сербия и Венгрия также ведут финансовую оценку запуска нефтепровода мощностью до 3 млн тонн в год, который соединит Сербию с трубопроводом «Дружба» в Венгрии. Белогорьев объяснил, почему этот проект вряд ли осуществится.
«Все это маловероятно. Через Сербию проходит "Балканский поток", по которому газ транзитом идет через Турцию и Болгарию в Сербию и дальше в Венгрию, а с прошлого года из Венгрии еще и в Словакию. То есть этот маршрут уже используется для поставок в Венгрию и Словакию. Строить какой-то новый коридор нет никакого смысла. Можно увеличить пропускную способность действующего коридора "Балканского потока", но для этого нужно расширять мощности на территории Болгарии и Турции, и еще выделить дополнительные объемы, предназначенные для стран ЕС в "Турецком потоке". Сербия – это только один из участков длинной газотранспортной цепи, важный, но не самый значимый. Поэтому от нее здесь мало что зависит», - рассказал он.
При этом Белогорьев предположил, что мощности существующего газового коридора увеличить можно, однако вся загвоздка заключается в ненадежной Болгарии.
«Теоретически, можно увеличить пропускную способность этого газотранспортного коридора. Здесь самая дорогостоящая часть - подводная, то есть "Турецкий поток". В принципе, Турция относительно стабильна в потреблении российского газа. При этом есть еще "Голубой поток", по которому газ идет в сторону Анкары. В принципе, можно так перераспределить потоки, чтобы уже сейчас больше газа по "Турецкому потоку" уходило в Европу. Но все равно нужно строить трубопроводы в Турции и, главное, в Болгарии, в которой и есть основная проблема. Она и раньше не была дружественной РФ, неоднократно срывала газовые проекты. Поэтому я не уверен, что в Болгарии удастся что-то построить, учитывая общий настрой Европейской комиссии», - сказал он.
В заключение собеседник НСН отметил, что понимает, откуда родилась идея строительства газопроводов у РФ и Сербии, однако позиция ЕК не даст странам реализовать эти планы.
«Они исходят из того, что украинский транзит газа уже не возобновится и, возможно, что и другие коридоры, например, следующие в Германию, тоже не будут никак задействованы. Соответственно, единственный маршрут остается через Турцию, который можно так расширить, чтобы полноценно снабжать не только Сербию и Венгрию, но и Словакию, а, может быть, и что-то поставлять в Австрию и Чехию. Но это полностью противоречит позиции ЕК и той же самой Австрии. Сейчас точно не время расширять какие-то действующие мощности. Эти инвестиции, скорее всего, никогда не окупятся», - подытожил он.
Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с НСН заявила, что Сербия уже давно стремилась к постройке атомных электростанций, но этот проект не осуществить без партнерства с ЕС или Москвой, поэтому «Росатому» предстоит побороться с французскими корпорациями за это право.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru