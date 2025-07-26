«Газпром» возобновил подачу газа из России в Армению

Поставку природного газа из России в Армению возобновили после окончания аварийно-восстановительных работ в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».

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Отмечается, что поставки газа были приостановлены 24 июля в связи с проблемами на участке Казах — Сагурамо. Ожидалось, что подача газа будет восстановлена 26 июля в 19:00 по местному времени, однако это удалось сделать в 13:40.

Ранее аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что потеря европейского рынка для российского сжиженного углеводородного газа окажется незначительной, потоки направят на внутреннего потребителя, для которого он может подешеветь, а после налаживания логистики — и на азиатский рынок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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