«Газпром» возобновил подачу газа из России в Армению

Отмечается, что поставки газа были приостановлены 24 июля в связи с проблемами на участке Казах — Сагурамо. Ожидалось, что подача газа будет восстановлена 26 июля в 19:00 по местному времени, однако это удалось сделать в 13:40.

Ранее аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что потеря европейского рынка для российского сжиженного углеводородного газа окажется незначительной, потоки направят на внутреннего потребителя, для которого он может подешеветь, а после налаживания логистики — и на азиатский рынок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

