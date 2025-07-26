«Газпром» возобновил подачу газа из России в Армению
Поставку природного газа из России в Армению возобновили после окончания аварийно-восстановительных работ в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».
Отмечается, что поставки газа были приостановлены 24 июля в связи с проблемами на участке Казах — Сагурамо. Ожидалось, что подача газа будет восстановлена 26 июля в 19:00 по местному времени, однако это удалось сделать в 13:40.
Ранее аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что потеря европейского рынка для российского сжиженного углеводородного газа окажется незначительной, потоки направят на внутреннего потребителя, для которого он может подешеветь, а после налаживания логистики — и на азиатский рынок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирный житель погиб при атаке украинской армии в Курской области
- «Растянем красное полотно»: RADIO TAPOK готовит перформанс на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
- Лидер группы RADIO TAPOK признался в использовании нейросетей в работе над альбомом
- «Энергетическая подпитка!»: Елена Jaya о концертном дебюте в «Москино»
- Украинские беспилотники атаковали Брянскую область
- Правительство утвердило программу помощи российской угольной промышленности
- Кинопарк «Москино» назвали новой точкой притяжения москвичей
- Молодежь рвется в эфир «НАШЕго радио»
- «Газпром» возобновил подачу газа из России в Армению
- «И полного метра мало»: О «НАШЕм Радио» предложили снять сериал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru