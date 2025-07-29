Заявления о том, что Евросоюз будет закупать у США энергоносители на $250 млрд в год, — не более, чем попытка приукрасить итоги состоявшейся сделки. Кроме того, ни США, ни ЕС не могут указывать своим энергетическим компаниям, с кем им торговать. Об этом НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

США намерены занять подавляющую долю европейского рынка энергоносителей. Согласно рамочному соглашению между США и ЕС, совокупная стоимость их поставок в Евросоюз составит $750 млрд на ближайшие три года. Таким образом, объем американского импорта в европейском энергобалансе может достичь 67,5%, сообщило издание «Известия». При этом в Евросоюзе должны полностью отказаться от российских поставок. Эксперты считают, что доведение стоимости поставок до $250 млрд в год возможно только при одном условии — резком повышении стоимости американских энергоресурсов для европейских потребителей. По словам Юшкова, закупки нефти и газа у США на такую сумму невозможны.