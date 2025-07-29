Юшков: Евросоюз не выполнит условия сделки с США по нефти и газу
Несмотря на то, что поставки газа из России в Европу за последние четыре года сократились в десять раз, России по-прежнему не стоит сбрасывать европейский рынок со счетов, тем более, что политическая ситуация может измениться, сказал НСН Игорь Юшков.
Заявления о том, что Евросоюз будет закупать у США энергоносители на $250 млрд в год, — не более, чем попытка приукрасить итоги состоявшейся сделки. Кроме того, ни США, ни ЕС не могут указывать своим энергетическим компаниям, с кем им торговать. Об этом НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
США намерены занять подавляющую долю европейского рынка энергоносителей. Согласно рамочному соглашению между США и ЕС, совокупная стоимость их поставок в Евросоюз составит $750 млрд на ближайшие три года. Таким образом, объем американского импорта в европейском энергобалансе может достичь 67,5%, сообщило издание «Известия». При этом в Евросоюзе должны полностью отказаться от российских поставок. Эксперты считают, что доведение стоимости поставок до $250 млрд в год возможно только при одном условии — резком повышении стоимости американских энергоресурсов для европейских потребителей. По словам Юшкова, закупки нефти и газа у США на такую сумму невозможны.
«Торговлей углеводородами занимаются коммерческие компании, а не государство. Ни у Евросоюза, ни у США нет полномочий указывать своим энергетическим компаниям, с кем и чем торговать. Европа в год закупает нефти и газа у США примерно на $70 млрд, поэтому закупить на $750 млрд за три года, думаю, невозможно, это нереалистично выглядит со стороны Евросоюза. Подобные заявления — лишь попытка приукрасить результаты сделки. Кроме того, ЕС и США не могут заставить энергетические компании нарушить контрактные обязательства перед “Газпромом”, а Венгрию и Словакию не могут заставить отказаться от российской нефти. Конечно, можно было бы перейти на американские поставки, но у России закупается сорт Urals, это тяжелый сорт, при переработке которого получаются большие выходы нефтепродуктов — дизеля, бензина. Американская нефть легкая, и выход нефтепродуктов из нее будет меньше, это невыгодно европейцам», — сказал Юшков.
По мнению собеседника НСН, России не стоит списывать со счетов европейский рынок.
«Он остается для нас довольно крупным. Мы туда поставляем нефть в районе 20 млн тонн в год по нефтепроводу “Дружба” в Венгрию и Словакию — для них это самый выгодный источник поставок нефти, от которого они пока не собираются отказываться. Газ мы также поставляем, хоть и в несколько раз меньше: если в 2021 году мы поставили $160 млрд кубометров, то в этом году будет примерно $16-17 млрд кубометров. В любом случае европейский рынок не стоит списывать со счетов, любые поставки для нас выгодны. Когда “Газпром” добывает этот газ, он платит налог на добычу полезных ископаемых в бюджет, когда вывозит его, платит экспортную пошлину в размере 30% от рыночной цены, поэтому это выгодно и на корпоративном уровне, и для бюджета. Кроме того, может измениться политическая ситуация, могут начаться разговоры о том, чтобы хотя бы частично восстановить поставки российского газа, а там есть неповрежденные газопроводы (одна из ниток “Северного потока-2”, газопровод “Ямал — Европа” через Белоруссию и Польшу в Германию, даже украинская газотранспортная система). Да, восстановить поставки будет сложно, но возможно. Если от политики мы опять придем к экономике, ситуация может измениться», — подытожил он.
Ранее Юшков заявил, что потеря европейского рынка для российского сжиженного углеводородного газа окажется незначительной, потоки направят на внутреннего потребителя, для которого он может подешеветь, а после налаживания логистики — и на азиатский рынок.
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