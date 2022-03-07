Переговоры Украины и РФ завершились с «небольшими подвижками»

Очередные переговоры Украины и России завершились в Белоруссии с «небольшими подвижками». Соответствующее заявление сделал глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Интерфакс».

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Переговоры шли около трех часов за закрытыми дверьми.

Подоляк отметил, что подвижки произошли в вопросе гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Он также добавил, что киевские представители взяли для ознакомления документы, привезённые российской стороной.

В свою очередь, представитель делегации РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры с Украиной не оправдались.

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ФОТО: РИА Новости
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