Переговоры Украины и РФ завершились с «небольшими подвижками»

Переговоры шли около трех часов за закрытыми дверьми.

Подоляк отметил, что подвижки произошли в вопросе гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Он также добавил, что киевские представители взяли для ознакомления документы, привезённые российской стороной.

В свою очередь, представитель делегации РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры с Украиной не оправдались.

