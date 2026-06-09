Нефтью не затопит: Как открытие Ормузского пролива изменит цены на топливо
Цены могут упасть максимум до 80-90 долларов за баррель, при этом на восстановление логистики уйдет несколько месяцев, заявил НСН Сергей Пикин.
Открытие Ормузского пролива не сможет значительно опустить цены на нефть, так как страны потратили резервы, повышенный спрос будет держать рынок, рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН.
Ранее агентство Bloomberg написало, что открытие Ормузского пролива грозит затопить мир дешёвой нефтью. Из-за блокировки пролива на Ближнем Востоке свыше ста дней не функционируют порядка 10 тысяч нефтяных скважин — это соответствует примерно 15 % от общемировой добычи. Часть специалистов полагает, что на перезапуск уйдёт всего несколько дней или недель, другие называют сроки в 6–8 месяцев. Пикин раскрыл последствия открытия пролива для рынка.
«Перезапустить можно любую скважину, вопрос времени. В зависимости от ситуации в каждом объекте это вопрос недель, месяца или пару месяцев, это не что-то критичное с точки зрения добычи. Помимо восстановления добычи необходимо, чтобы логистика заработала. Сейчас в Ормузском проливе около двух тысяч кораблей заперто, эту пробку нужно еще разобрать, на это уйдет примерно два месяца. Только после этого будет нормально все работать. Я думаю, это все продлится до конца года, возможно, до начала следующего – до первого или второго квартала. Но пока урегулирование ситуации не так очевидно, оно постоянно переносится», - отметил он.
По его словам, цены могут упасть до 80-90 долларов за баррель.
«С точки зрения первой реакции после открытия Ормузского пролива мы можем уйти на уровень цен в 80-90. Но надо понимать, что за последние три месяца мир потратил много резервов, включая Китая, США и Европу. Все эти резервы нужно будет восстанавливать. Поэтому помимо спроса текущего есть еще спрос на восстановление резервов. Этот спрос не даст цене упасть очень сильно, 80-90 – это предел. Если будут очередные столкновения в регионе, мы можем остаться в районе 90-100 долларов», - заключил собеседник НСН.
Вряд ли нефть будет по $200 за баррель, однако Иран намекает, что просто не подпишет мирное соглашение, оставив Ормузский пролив закрытым, да еще и атакует энергетику стран-соседей, что вызовет несколько скачков цены. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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