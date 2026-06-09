«Перезапустить можно любую скважину, вопрос времени. В зависимости от ситуации в каждом объекте это вопрос недель, месяца или пару месяцев, это не что-то критичное с точки зрения добычи. Помимо восстановления добычи необходимо, чтобы логистика заработала. Сейчас в Ормузском проливе около двух тысяч кораблей заперто, эту пробку нужно еще разобрать, на это уйдет примерно два месяца. Только после этого будет нормально все работать. Я думаю, это все продлится до конца года, возможно, до начала следующего – до первого или второго квартала. Но пока урегулирование ситуации не так очевидно, оно постоянно переносится», - отметил он.

По его словам, цены могут упасть до 80-90 долларов за баррель.

«С точки зрения первой реакции после открытия Ормузского пролива мы можем уйти на уровень цен в 80-90. Но надо понимать, что за последние три месяца мир потратил много резервов, включая Китая, США и Европу. Все эти резервы нужно будет восстанавливать. Поэтому помимо спроса текущего есть еще спрос на восстановление резервов. Этот спрос не даст цене упасть очень сильно, 80-90 – это предел. Если будут очередные столкновения в регионе, мы можем остаться в районе 90-100 долларов», - заключил собеседник НСН.

Вряд ли нефть будет по $200 за баррель, однако Иран намекает, что просто не подпишет мирное соглашение, оставив Ормузский пролив закрытым, да еще и атакует энергетику стран-соседей, что вызовет несколько скачков цены. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

