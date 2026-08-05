Путин подписал закон о вырубке погибших лесов на Байкале
Российский президент Владимир Путин утвердил закон, разрешающий вырубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, сообщает «Комсомольская правда».
Речь идет об утративших полезные функции лесах, которые не могут быть восстановлены другими способами. Подписанный документ также разрешает расчистку лесов для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для расширения пропускной способности БАМа и Транссибирской магистрали.
При этом в национальных и природных парках, а также государственных природных заказниках сохраняется запрет на рубку лесов для заготовки древесины.
Ранее стало известно, что вступивший в силу 1 марта 2026 года закон о рубках погибшего леса в центральной экологической зоне Байкала будет доработан через поправки к Лесному кодексу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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