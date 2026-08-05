Путин подписал закон о вырубке погибших лесов на Байкале

Речь идет об утративших полезные функции лесах, которые не могут быть восстановлены другими способами. Подписанный документ также разрешает расчистку лесов для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для расширения пропускной способности БАМа и Транссибирской магистрали.

При этом в национальных и природных парках, а также государственных природных заказниках сохраняется запрет на рубку лесов для заготовки древесины.

Ранее стало известно, что вступивший в силу 1 марта 2026 года закон о рубках погибшего леса в центральной экологической зоне Байкала будет доработан через поправки к Лесному кодексу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

