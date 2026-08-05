Спортсмены из РФ завоевали четыре «золота» на Кубке мира по плаванию

Это произошло во всех заплывах, на которые они были заявлены в стартовый день. «Российские спортсмены заняли первые места на всех заявленных дистанциях! Четыре золотых медали из четырех возможных!», — следует из сообщения.

На 25-метровке баттерфляем лучшее время в своих возрастных группах показали Василиса Малаева и Петр Ясинский. Матвей Овсейчук первенствовал на стометровке вольным стилем, а Алексей Жарков вырвал пальму первенства брассом на 200 метров.

Заплывы проходят в ледниковой воде у Перито-Морено. Российская команда выступает под национальным флагом и с исполнением гимна. Турнир финиширует 8 августа.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российские спортсмены должны показать лидерство в фигурном катании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

