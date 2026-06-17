Трамп назвал окончательное время заключения сделки с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп оценил сроки достижения договоренностей с Тегераном в 48 часов. Соответствующее заявление президент США сделал журналистам во Франции.

«Я бы сказал, 48 часов», – ответил Трамп на вопрос о конкретном времени заключения сделки с Тегераном.

Отвечая на вопрос о месте церемонии подписания документа, глава Белого дома отметил, что локация пока не определена, хотя ранее в качестве локации называлась Женева.