Трамп назвал окончательное время заключения сделки с Ираном
Американский лидер Дональд Трамп оценил сроки достижения договоренностей с Тегераном в 48 часов. Соответствующее заявление президент США сделал журналистам во Франции.
«Я бы сказал, 48 часов», – ответил Трамп на вопрос о конкретном времени заключения сделки с Тегераном.
Отвечая на вопрос о месте церемонии подписания документа, глава Белого дома отметил, что локация пока не определена, хотя ранее в качестве локации называлась Женева.
Также Трамп заявил, что было бы несправедливо запрещать Ирану обладание баллистическими ракетами, поскольку другие страны имеют подобное вооружение. По его мнению, Тегеран не должен быть лишен такого арсенала на фоне его наличия у других государств.
Кроме того, американский президент подтвердил, что вооруженные силы США останутся в Персидском заливе еще некоторое время. Точные сроки пребывания контингента в регионе он не уточнил.
Ранее Трамп назвал документ, который Иран и США должны подписать, «меморандумом о взаимопонимании», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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