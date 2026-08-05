22-й пакет санкций ЕС будет нацелен на борьбу с обходом ограничений

По его словам, ограничительные меры будут направлены на пополнение черных списков организациями, которые выступают посредниками в обходных схемах. «Опыт показал, что вместо согласования сложных пакетов ЕС лучше точечно ограничивать конкретные компании-нарушители по всему миру», — заявил источник газеты. Отмечается, что ЕС планирует принять 22-й пакет санкций к заседанию Совета по иностранным делам 12 октября, но не исключено, что это произойдет раньше.

В настоящее время проект очередного санкционного пакета готовит Еврокомиссия, на рассмотрение Совета ЕС, который должен его утвердить, документ еще не поступал.

В конце июля стало известно, что Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций в отношении России исключил из-под запрета на импорт мехов соболиные шкурки. Такое исключение сделали по просьбе Италии и Греции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

