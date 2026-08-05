Участники топливного рынка выступили против госрегулирования цен

Рассмотреть соответствующий проект закона Госдума намерена в декабре. Документ наделяет кабмин правом вводить ограничения на срок не более 90 дней по аналогии с социально значимыми продуктами. Представители бизнеса говорят, что новая норма приведет к дефициту, а также к коррупционным рискам, поэтому готовы направить свою позицию в Минэнерго. Эксперты считают, что логика в документе существует, однако авторы инициативы не работают с рынком, не знают ситуации внутри него, поэтому не могут объективно ее оценивать.

Инициативу внесли в Госдуму депутаты и сенаторы от КПРФ. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил, что отрасль ее не поддержит, так как любое госрегулирование цен приводит к появлению дефицита. По его словам, это не первая попытка административного вмешательства в рыночные механизмы.

Ранее президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин заявил НСН: «госрегулирование должно быть, ненормально, что в нефтяной стране космические цены на топливо».

