Участники топливного рынка выступили против госрегулирования цен
Российские производители и продавцы топлива выступили против госрегулирования цен на него, сообщают «Известия».
Рассмотреть соответствующий проект закона Госдума намерена в декабре. Документ наделяет кабмин правом вводить ограничения на срок не более 90 дней по аналогии с социально значимыми продуктами. Представители бизнеса говорят, что новая норма приведет к дефициту, а также к коррупционным рискам, поэтому готовы направить свою позицию в Минэнерго. Эксперты считают, что логика в документе существует, однако авторы инициативы не работают с рынком, не знают ситуации внутри него, поэтому не могут объективно ее оценивать.
Инициативу внесли в Госдуму депутаты и сенаторы от КПРФ. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил, что отрасль ее не поддержит, так как любое госрегулирование цен приводит к появлению дефицита. По его словам, это не первая попытка административного вмешательства в рыночные механизмы.
Ранее президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин заявил НСН: «госрегулирование должно быть, ненормально, что в нефтяной стране космические цены на топливо».
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