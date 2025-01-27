«Умирать не собираюсь!»: Лукашенко стал президентом Белоруссии в седьмой раз

БУДЕТ ЛИ ПРЕЕМНИК?

В воскресенье, 26 января, Александр Лукашенко проголосовал на выборах, после чего порядка четырех часов общался с прессой. Помимо вопросов об отношении к отказу Запада признать результаты волеизъявления в Белоруссии, его спрашивали о том, зачем республике нужен «ядерный зонтик».

«Для того, чтобы не промокнуть под ядерным дождем», - ответил президент и подчеркнул, что ему спокойно от того, что такой зонтик есть над страной.

Также в ходе пресс-конференции Лукашенко заявил, что преемника пока не ищет, однако отметил, что в республике будут думать о том, кто сможет в дальнейшем возглавить страну и продолжить его курс.

«Я умирать не собираюсь. Если мы придем к общему мнению, что у нас есть мужики, которые возглавят эту страну и будут в правильном направлении ее вести, поверьте, я в этом кресле не задержусь», - сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что ему «фиолетово» на непризнание странами Запада выборов в республике.

«Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете – это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово. Главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», - заявил он.

Кроме того, президент Белоруссии также обратился к Польше с призывом снять санкции с его страны. По словам главы государства, поляки будут всегда жить «здесь» с белорусами, россиянами и прибалтами. Вместе с тем он заявил, что Польша имеет не очень хорошие отношения с Литвой и Украиной.

«Мы это видим. Зачем вам это? Вы хотите быть оплотом США в Европе? Очень зря. Поляки эту политику не поддержат», - сказал политик.

НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ

Белорусский ЦИК сообщал, что на выборах были зафиксированы две попытки выноса бюллетеней и 34 случая фото- и видеосъемки заполненного документа. Такие нарушения по местному законодательству наказываются крупным штрафом. Других фактов нарушений в ходе голосования ЦИК не приводил.

Также подчеркивалось, что в адрес Центризбиркома не поступали какие-либо жалобы.

В свою очередь МВД Белоруссии заявило, что грубых нарушений правопорядка на выборах президента страны не допущено. Участки для голосования в основной день выборов, 26 января, закрылись в 20:00 мск.