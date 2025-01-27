«Умирать не собираюсь!»: Лукашенко стал президентом Белоруссии в седьмой раз
За действующего президента проголосовали 86,82% избирателей, эксперты ожидали отметку в 90%. Белорусский ЦИК фиксировал единичные нарушения на выборах, а Лукашенко уже объяснил, зачем стране нужен «ядерный зонтик».
Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок, свидетельствуют предварительные данные ЦИК страны. За него проголосовали 86,82% избирателей.
Александр Лукашенко подал документы для участия в выборах 17 декабря прошлого года. Свое намерение баллотироваться он изъявил еще в феврале на муниципальных выборах. Президента Белоруссии избрали на пять лет.
Досрочное голосование на президентских выборах проходило с 21 по 25 января включительно, основной день голосования – 26 января.
КАК РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ГОЛОСА
В выборах президента Белоруссии участвовали еще четыре кандидата, кроме Лукашенко. Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии, бывший депутат палаты представителей Сергей Сыранков получил 3,21% голосов, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич – 2,02%.
Бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая, которая участвовала в выборах президента 2020 года, заручилась поддержкой 1,86% избирателей, а председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского Совета депутатов Александр Хижняк – 1,74%. Против всех проголосовали 3,6% граждан.
Политологи и эксперты были едины во мнении по вопросу поддержки Александра Лукашенко. Белорусский политолог Алексей Дзермант в разговоре с НСН отмечал, что Лукашенко с большим отрывом победит на выборах главы государства. При этом он был уверен, что за второе место поборются Сергей Сыранков и Олег Гайдукевич.
«Почти сомнений нет, что Александр Лукашенко побеждает с очень большим убедительным результатом. Думаю, что даже больше 80-85%, если судить по социологии, которая есть на сегодняшний день», - сказал Дзермант.
В свою очередь беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец был уверен, что Лукашенко получит 90% голосов на выборах.
«Лукашенко проводит самую скучную кампанию в истории страны. Он не проводил дебаты, не отвечает на вопросы избирателей. Кандидаты, которые участвуют в выборах, хвалят Лукашенко, оппозиционных кандидатов на выборах нет. Думаю, что Лукашенко получит больше 90% (голосов – ред. НСН), он сам эту цифру озвучивает», - говорил он в беседе с НСН.
На момент закрытия участков итоговая явка достигла 85,7%.
БУДЕТ ЛИ ПРЕЕМНИК?
В воскресенье, 26 января, Александр Лукашенко проголосовал на выборах, после чего порядка четырех часов общался с прессой. Помимо вопросов об отношении к отказу Запада признать результаты волеизъявления в Белоруссии, его спрашивали о том, зачем республике нужен «ядерный зонтик».
«Для того, чтобы не промокнуть под ядерным дождем», - ответил президент и подчеркнул, что ему спокойно от того, что такой зонтик есть над страной.
Также в ходе пресс-конференции Лукашенко заявил, что преемника пока не ищет, однако отметил, что в республике будут думать о том, кто сможет в дальнейшем возглавить страну и продолжить его курс.
«Я умирать не собираюсь. Если мы придем к общему мнению, что у нас есть мужики, которые возглавят эту страну и будут в правильном направлении ее вести, поверьте, я в этом кресле не задержусь», - сказал он.
Глава государства также подчеркнул, что ему «фиолетово» на непризнание странами Запада выборов в республике.
«Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете – это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово. Главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», - заявил он.
Кроме того, президент Белоруссии также обратился к Польше с призывом снять санкции с его страны. По словам главы государства, поляки будут всегда жить «здесь» с белорусами, россиянами и прибалтами. Вместе с тем он заявил, что Польша имеет не очень хорошие отношения с Литвой и Украиной.
«Мы это видим. Зачем вам это? Вы хотите быть оплотом США в Европе? Очень зря. Поляки эту политику не поддержат», - сказал политик.
НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ
Белорусский ЦИК сообщал, что на выборах были зафиксированы две попытки выноса бюллетеней и 34 случая фото- и видеосъемки заполненного документа. Такие нарушения по местному законодательству наказываются крупным штрафом. Других фактов нарушений в ходе голосования ЦИК не приводил.
Также подчеркивалось, что в адрес Центризбиркома не поступали какие-либо жалобы.
В свою очередь МВД Белоруссии заявило, что грубых нарушений правопорядка на выборах президента страны не допущено. Участки для голосования в основной день выборов, 26 января, закрылись в 20:00 мск.
Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) также не увидели серьезных нарушений на выборах, сообщил координатор мониторинговой группы, зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в разговоре с «Известиями».
«Никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результаты голосования, нами зафиксированы не были», - отметил он и подчеркнул, что выборы были организованы по самым высоким международным стандартам.
В Белоруссии по итогам референдума в 2022 году в была изменена Конституция. Конституционным органом стало Всебелорусское народное собрание. Тогда было закреплено, что президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд, а также быть привлечен к ответственности после отставки за действия в период исполнения полномочий, передает «Радиоточка НСН».
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