Лукашенко: «Орешник» разместят в Белоруссии ближе к Смоленску
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что систему "Орешник" разместят в Белоруссии ближе к Смоленску. Об этом сообщает News.ru.
Отвечая на вопрос, где планируется разместить "Орешник", Лукашенко сообщил, что систему расположат ближе к Смоленску.
По словам Лукашенко, достаточно будет одного комплекса "Орешник", чтобы обезопасить Белоруссию. Словам президент Белоруссии, про 10 штук ранее он пошутил. Лукашенко отметил, что для такого масштабного производства России нужен не один год.
26 декабря Лукашенко заявил, что Белоруссия готова разместить у себя десяток систем "Орешник", напоминает НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Орешник" будет поставлен в Белоруссию во второй половине 2025 года.
"Орешник" — новейшая российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности. Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года. Предельная дальность около 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru