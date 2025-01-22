«Сомнений нет»: В Белоруссии считают, что Лукашенко наберет 90% голосов на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с большим отрывом победит на выборах главы государства, при этом за второе место поборются лидер коммунистов Сергей Сыранков и лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант в разговоре с НСН.

На пост президента Белоруссии баллотируются пять кандидатов – Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Досрочное голосование началось за пять дней до выборов – 21 января – и будет проходить по 25 января. Дзермант считает, что Лукашенко наберет 85% голосов.