«Сомнений нет»: В Белоруссии считают, что Лукашенко наберет 90% голосов на выборах
Политолог Алексей Дзермант в эфире НСН отметил, что не ожидает митингов и протестов оппозиции в ходе выборов, поскольку для них нет условий, которые были в 2020 году.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с большим отрывом победит на выборах главы государства, при этом за второе место поборются лидер коммунистов Сергей Сыранков и лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант в разговоре с НСН.
На пост президента Белоруссии баллотируются пять кандидатов – Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Досрочное голосование началось за пять дней до выборов – 21 января – и будет проходить по 25 января. Дзермант считает, что Лукашенко наберет 85% голосов.
«Началось досрочное голосование, порядка 8% проголосовало в первый день. Традиционно люди пользуются этим правом и идут на избирательные участки. Почти сомнений нет, что Александр Лукашенко побеждает с очень большим убедительным результатом. Думаю, что даже больше 80-85%, если судить по социологии, которая есть на сегодняшний день», - сказал Дзермант.
Он считает, что за второе место на выборах поборются Сергей Сыранков и Олег Гайдукевич.
«Главная интрига – это, конечно, второе место. Тоже опять видим, что значительная часть, до 8-9%, пока не определилась, либо будет голосовать против всех. Но посмотрим, будет ли такой результат. Претенденты на второе место – это лидер коммунистов Сергей Сыранков и лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич. Они будут бороться за второе место. При этом Лукашенко отметил недавно на выступлении, что среди конкурентов ему понравилось больше всего выступление Сыранкова, потому что оно созвучно его политике. Но посмотрим, как проголосуют люди, пока это интрига, кто все-таки займет второе место – либо кандидат от партии, либо кандидат против всех», - указал собеседник агентства.
Политолог также подчеркнул, что не ожидает митингов и протестов оппозиции, поскольку для них нет таких условий, как в 2020 году.
«Нет условий тех, которые были в 2020 году, имею в виду неправительственные организации на западном финансировании, медиа, которые раскачивали общество. Поэтому ситуация уже стабилизирована давно и выборы пройдут спокойно, без каких-либо протестов», - добавил Дзермант.
В свою очередь беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с НСН выразил мнение, что Лукашенко получит 90% голосов на выборах.
«Лукашенко проводит самую скучную кампанию в истории страны. Он не проводил дебаты, не отвечает на вопросы избирателей. Кандидаты, которые участвуют в выборах, хвалят Лукашенко, оппозиционных кандидатов на выборах нет. Думаю, что Лукашенко получит больше 90% (голосов – ред. НСН), он сам эту цифру озвучивает», - отметил он.
В первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии явка граждан, по данным ЦИК, составила 7,81%. В основной день выборов, 26 января, голосование будет проходить с 8:00 до 20:00. Отмечалось, что избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.
Александр Лукашенко подал документы для участия в выборах 17 декабря прошлого года. Для него это будет седьмая кампания. Свое намерение баллотироваться он изъявил еще в феврале 2024 года на муниципальных выборах. Президента Белоруссии изберут на пять лет, передает «Радиоточка НСН».
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