Тихановская назвала Белоруссию «слабым местом» России

«Это самое слабое место Путина. Если вы поможете белорусам вернуть страну, чтобы установить там демократию, то это будут самые большие санкции для Путина», - заявила она.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не хочет становиться второй Тихановской, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

