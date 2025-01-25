Лукашенко: В Белоруссии не повторятся беспорядки и протесты после выборов

«Все наши противники и враги должны понимать — не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 20-м году», — подчеркнул президент.

Как отметил Лукашенко, страна не свернет с дороги истинной демократии и уважения прав человека. Белоруссия создаст общество справедливости, «где люди будут уважать друг друга».

В республике 26 января пройдет основное голосование на выборах президента, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». На пост главы государства баллотируются Лукашенко, глава Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

