«Украинский вопрос ребром»: Китай может занять нишу России в Сербии

Ранее вице-премьер Сербии Зорана Михайлович заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров «злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России» и якобы представляет его как несуществующую сербскую поддержку спецоперации на Украине. В России заявили, что у Сербии нет причин обвинять Москву в злоупотреблении дружественными отношениями. Колосков считает, что если Москва поставит перед Белградом украинский вопрос ребром, то вряд ли ответ будет пророссийским.

«Склоняюсь к тому, что заявление Михайлович выражение обеспокоенности, а не недовольства. На официальный Белград оказывается давление со стороны Брюсселя и Вашингтона. Положение Сербии, если не союзника, то благожелательного партнера по отношению к России, делает ее весьма уязвимой. Определенные круги Сербии очень осторожно разыгрывают карту этого партнерства, не желая демонстрировать, что хорошие отношения с Россией — это поддержка ее действий на Украине. Обсуждается и то, что, если от «российских ястребов» последуют требования от Сербии озвучить откровенно свою позицию по данном вопросу, предполагая, что она будет пророссийской, хотя для Сербии это крайне невыгодно, она на это не пойдет», - сказал Колосков.