«Украинский вопрос ребром»: Китай может занять нишу России в Сербии
Отношения Москвы и Белграда могут повторить черногорский сценарий, если РФ будет требовать от Сербии откровенной позиции по Украине, сказал политолог Евгений Колосков.
Сербии крайне невыгодна пророссийская позиция по Украине, а если Москва продолжит давить на Белград, то отношения между странами могут повторить черногорский сценарий, заявил доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, специалист по Балканам Евгений Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее вице-премьер Сербии Зорана Михайлович заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров «злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России» и якобы представляет его как несуществующую сербскую поддержку спецоперации на Украине. В России заявили, что у Сербии нет причин обвинять Москву в злоупотреблении дружественными отношениями. Колосков считает, что если Москва поставит перед Белградом украинский вопрос ребром, то вряд ли ответ будет пророссийским.
«Склоняюсь к тому, что заявление Михайлович выражение обеспокоенности, а не недовольства. На официальный Белград оказывается давление со стороны Брюсселя и Вашингтона. Положение Сербии, если не союзника, то благожелательного партнера по отношению к России, делает ее весьма уязвимой. Определенные круги Сербии очень осторожно разыгрывают карту этого партнерства, не желая демонстрировать, что хорошие отношения с Россией — это поддержка ее действий на Украине. Обсуждается и то, что, если от «российских ястребов» последуют требования от Сербии озвучить откровенно свою позицию по данном вопросу, предполагая, что она будет пророссийской, хотя для Сербии это крайне невыгодно, она на это не пойдет», - сказал Колосков.
Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что постановка украинского вопроса ребром запустит в отношениях Москвы и Белграда черногорский сценарий.
«Черногория была десятилетиями другом и партнером России, а когда внезапно вступила в НАТО, то стала врагом. Подобный сценарий был бы крайне печален для Москвы и Белграда. Россия лишится своего, можно сказать, единственного партнера в Европе, а не только на Балканах. Для Сербии разрыв отношений будет невыгоден в экономическом плане, да и поддержка Москвы по Косово важна для Белграда. Понятно, что место России может занять Китай, но последствия в экономике, дипломатических раскладах на Балканах будут ощутимы. Хотя это будет не так критично, если бы Сербия разорвала отношения с ЕС и коллективным Западом», - резюмировал Колосков.
Ранее Евгений Колосков в эфире НСН заявил, что появление российской военной базы в Сербии в сегодняшних реалиях практически невозможно. Хотя, по его словам, этого нельзя исключать в дальнейшем при поступательном углублении военного сотрудничества Москвы и Белграда.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+37 067 / сут.
Умерли
384 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+36 729 / сут.
- «Молдовагаз» перечислил «Газпрому» аванс за август
- «Наелся президентства». Лукашенко заявил, что не держится за свой пост
- В МИД Нидерландов поддержали запрет на выдачу россиянам туристического шенгена
- Более 11 тысяч человек обеспечат безопасность 1 сентября в Москве и свыше 13 тысяч - на выборах
- Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток
- На «Госуслугах» восстановили работу раздела по оформлению загранпаспорта
- «Рассадник вирусов!»: Иммунолог призвал вернуть в школы антиковидные меры
- Адвокат: для обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова запросили 24 года колонии
- Станцию метро «Владыкино» временно закрыли в Москве
- Печкин был бы доволен: российских почтальонов пересадили на электровелосипеды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru