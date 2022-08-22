В Сербии заявили, что не будут частью «антироссийской истерии»
В Сербии заявили, что не будут частью «антироссийской истерии» пока президентом является Александар Вучич. Такое заявление сделал глава МВД Сербии Александар Вулин в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
Вулин отметил, что Сербия стала единственной европейской страной, отказавшейся от санкций против РФ из-за событий в Украине. Он также выразил мнение, что Россия от многих стран заслужила большего уважения, однако «они не запоминают».
Сербия не раз ранее заявляла, что не будет вводить санкции против РФ, но при этом будет держать курс на вступление в ЕС.
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