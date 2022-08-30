В МИД заявили, что Россия не злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией
Россия не злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией, заявления официальных лиц не позволяют упрекать РФ в обратном. Об этом заявили в российском МИД, передает РИА Новости.
Ранее министр горного дела и энергетики, вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в «злоупотреблении» отказом Белграда от введения антироссийских санкций, напоминает RT. Михайлович указала, что в России выдают это за поддержку спецоперации на Украине, однако такой поддержки якобы нет.
«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», – отреагировали в российском МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве предположили, что Михайлович «плохо ориентируется в реалиях» отношений двух государств, пишет РИА ФАН.
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