В МИД заявили, что Россия не злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией

Ранее министр горного дела и энергетики, вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в «злоупотреблении» отказом Белграда от введения антироссийских санкций, напоминает RT. Михайлович указала, что в России выдают это за поддержку спецоперации на Украине, однако такой поддержки якобы нет.

«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», – отреагировали в российском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве предположили, что Михайлович «плохо ориентируется в реалиях» отношений двух государств, пишет РИА ФАН.

