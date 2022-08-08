Политолог Колосков: Не верю в появление российской военной базы в Сербии

Появление российской военной базы в Сербии в сегодняшних реалиях практически невозможно, хотя, этого нельзя исключать в дальнейшем при поступательном углублении военного сотрудничества Москвы и Белграда. Такую оценку в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дал доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, специалист по Балканам Евгений Колосков.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко допустил создание российской военной базы в Сербии. Он подчеркнул, что это суверенное дело страны, а также вопрос интересов самой России. Колосков считает, что возможное размещение военной базы в Сербии закрепило бы ее статус как союзника России.

«Безусловно, подобная демонстрация дружбы была бы очень важной для России как внутри, так и за её пределами. Такой знак пророссийским силам, по крайней мере, в Балканском регионе. Для Сербии это момент внешнеполитического торга. С одной стороны, это могло бы продемонстрировать готовность России вернуться на Балканы для решения ряда региональных вопросов. Сейчас же Москва в этом никак не участвует. Для Белграда это было бы выгодно, по крайней мере, в споре с Приштиной. Опять же, это определённый фактор для внутриполитической игры в Сербии. Там были сильны, да и сейчас остаются симпатии к России. Владимир Путин также был весьма популярной фигурой среди простых сербов. Однако на сегодня я не верю в реальность размещения военной базы», - пояснил эксперт.