Политолог: Климкин Зеленского не боится

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге заявил, что МИД страны не согласовал с ним ответную ноту в адрес России по освобождению моряков. Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал НСН, почему глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин проигнорировал главу государства.

«Если говорить о Зеленском как о персоне, подготовлен ли он был для того, чтобы стать президентом, понимает ли он что-то в международных делах, дипломатии, геополитике, то, конечно, не понимает. То, что ему может казаться важным, на самом деле не стоит выеденного яйца. И наоборот - то, что может, на его взгляд, казаться несущественным, как вопрос с освобождением украинских моряков, является чрезвычайно важным пунктом», - отметил Олег Соскин, объяснив, почему МИД Украины мог не согласовать с президентом страны ответную ноту в адрес России.

По словам политолога, Владимир Зеленский не провел ни одного совещания с работниками украинского МИДа, хотя эта сфера ему непосредственно подчинена.

«Он же назначает послов, дипломатов и так далее. У Зеленского должен быть департамент и заместитель главы администрации, которые ведут международные дела. У него очень большие полномочия в этой сфере. А он занимается чем угодно, только не ею. А Павел Климкин действовал в рамках своих компетенций, как он привык работать с экс-президентом Украины Петром Порошенко», - сказал Соскин.

Он считает, что глава внешнеполитического ведомства Украины не боится последствий, так как уже написал заявление об отставке, о чем уже писала НСН.

«Что ему может сделать Зеленский? Второй раз в отставку отправить? Климкин поступает так, как считает нужным. Став президентом, Зеленский не взял геополитику под свой личный контроль, не вник в нее, не нашел людей, которые бы ему докладывали каждый день, что происходит в международной сфере. Сейчас мы видим его конкретные провалы. Это касается того, что восстановлено членство России в ПАСЕ, Зеленский проиграл полностью этот раунд. Его встречи его с Макроном и Меркель бесполезны. А теперь он провалился в деле с украинскими моряками», - пояснил политолог.

По его словам, делая открытое заявление по несогласованию ноты в адрес России, президент Украины может рассчитывать на определенную стратегию.

«Возможно, он хочет взять сферу международных отношений под контроль более жестко. Если произойдут быстрые кадровые назначения в этой области и в МИДе, это будет означать, что Зеленский себя так специально повел, чтобы спровоцировать обострение ситуации. А если ничего не случится, значит, он просто растерялся», - подчеркнул Соскин.

Как уже сообщала НСН, президент Украины впервые обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ходе брифинга, на котором он возмущался действиями украинского МИДа за спиной главы государства, Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Накануне Россия направила Украине ноту с перечнем условий для освобождения украинских моряков. Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на предложение отказом. В ходе брифинга Зеленский назвал недопустимым то, что ответ Киева не был согласован с главой государства.

