Худший сценарий. Украинский экс-посол в США призвал Киев готовиться к достройке «Северного потока-2»
На Украине готовятся н новой реальности после завершения «Северного потока-2».
Экс-посол Украины в Соединенных Штатах и во Франции Олег Шамшур призвал украинцев готовиться к худшему исходу в связи с итогами встречи президента США Джо Байдена и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по «Северному потоку-2». Об этом бывший дипломат заявил в эфире телеканала «Украина 24».
«Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нем Украины, оно в принципе нулевое», — цитирует Шамшура Газета.ru.
По мнению экс-посла Украины, Байден и Меркель хотя и зафиксировали имеющиеся разногласия и абстрактно пообещали учесть интересы Киева, это не изменило сути происзодящего, отмечает «Московский комсомолец».
Отложить запуск «Северного потока-2» Украина еще может попытаться, убежден Шамшур. Это можно сделать с помощью наложения ограничений Европейским союзом на газопровод на этапе его сертификации. Главное, подчеркивает бывший дипломат, это «только возможности». Их исполнение зависит от желания и воли Германии и США.
«И пока я такого желания не вижу ни со стороны прежде всего Германии, ни со стороны США, для которых восстановление трансатлантического партнерства, отношения с Германией в данном случае преобладают», – цитирует Шамшура «Профиль».
Поэтому Шамшур сделал вывод, что Украину ждет худший исход — завершение строительства газопровода, отмечает РИА Новости.
«Украине нужно готовиться к существованию в реальности с новым российским трубопроводом в Европу», - добавил Шамшур.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель посетовал на отсутствие конкретики сторон в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через ее территорию.
Напомним, украинский политолог Александр Дудчак заявил «Радиоточке НСН», что у Зеленского нет карт, чтобы помешать достройке газопровода «Северный поток – 2».
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