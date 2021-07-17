Худший сценарий. Украинский экс-посол в США призвал Киев готовиться к достройке «Северного потока-2»

«Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нем Украины, оно в принципе нулевое», — цитирует Шамшура Газета.ru.

По мнению экс-посла Украины, Байден и Меркель хотя и зафиксировали имеющиеся разногласия и абстрактно пообещали учесть интересы Киева, это не изменило сути происзодящего, отмечает «Московский комсомолец».

Отложить запуск «Северного потока-2» Украина еще может попытаться, убежден Шамшур. Это можно сделать с помощью наложения ограничений Европейским союзом на газопровод на этапе его сертификации. Главное, подчеркивает бывший дипломат, это «только возможности». Их исполнение зависит от желания и воли Германии и США.

«И пока я такого желания не вижу ни со стороны прежде всего Германии, ни со стороны США, для которых восстановление трансатлантического партнерства, отношения с Германией в данном случае преобладают», – цитирует Шамшура «Профиль».