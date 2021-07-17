Пресс-секретарь Зеленского раскритиковал США и Германию из-за «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель посетовал на отсутствие конкретики сторон в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через ее территорию.
В опубликованном на сайте офиса Зеленского релизе Никифоров поблагодарил Байдена и Меркель за поддержку «территориальной целостности» Украины и заявления о недопустимости использования «Северного потока-2» Россией в качестве «оружия».
«Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — отметил пресс-секретарь.
Кроме того, Никифоров напомнил, что главы США и ФРГ подписали совместную декларацию. В документе Байден и Меркель пообещали защищать «права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет».
Как отметил пресс-секретарь Зеленского, украинский лидер надеется, что США и Германия останутся верными своим «декларациям, обязательствам и принципам» и «не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы».
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