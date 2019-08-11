Украинские и российские политики указали МИД Украины на иллюзии по поводу Крыма
Политики Украины и России призвали украинские власти смириться с выбором крымчан и признать полуостров российским.
Укрaинское Министерство инострaнных дел вырaзило протест из-зa поездки российского лидерa Влaдимирa Путинa в Крым. Соответствующее сообщение рaспрострaнилa пресс-службa внешнеполитического ведомствa. «Министерство инострaнных дел Укрaины вырaжaет решительный протест в связи с очередным несоглaсовaнным с укрaинской стороной посещением 10 aвгустa 2019 годa президентом Российской Федерaции Влaдимиром Путиным...» — говорится в сообщении.
Рaнее сообщaлось, что Путин приехaл нa бaйк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздрaвил мотоклуб с 10-летием проведения этого мероприятия нa полуострове. Тaкже в конце июля внешнеполитическое ведомство Укрaины вырaзило протест из-зa поездки российского премьер-министрa Дмитрия Медведевa в Крым.
Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН отметил необходимость осознания украинскими политиками исторических процессов, связанных с переходом Крыма под российскую юрисдикцию.
«Уже все привыкли к дежурным протестам украинского МИДа в отношении визитов и Путина, и Медведева, и Матвиенко. Европа на эти вещи уже не реагирует. Заявления сделаны для внутреннего потребления – поддержать настроения украинских националистов.
Надо осознать реальные процессы, которые произошли. Да, Украина считает Крым своим – прописано так в Конституции. Но де юре и де факто – это территория России. Это прописано не только в Конституции РФ, но в Крыму реальная власть, реальные российские законы», - высказался Олейник.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил - большинство украинских политиков уже смирились, что Крым не вернуть, но они вынуждены выступать с противоположными заявлениями.
«Нет еще государственной смелости объективно оценить ситуацию на Украине и ситуацию с Крымом. Они находятся в плену стереотипов еще со времен независимости Украины. Они базируется на украинском национализме и русофобии», - отметил он.
По словам Сергея Цекова, у Украины действительно есть возможность вернуть Крым. Сенатор уточнил, что такой поворот событий станет реальным только в случае воссоединения Украины с Россией. В этом вопросе сенатор посоветовал начать с восстановления экономических связей между странами.
«Крым навечно уже будет в составе Российской Федерации, как и до этого столетиями. Ну, а вообще, есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад. Других вариантов никаких нет», - заключил собеседник НСН.
Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Крымский референдум также не признают страны ЕС и США, которые инициировали введение антироссийских экономических санкций.
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