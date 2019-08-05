Кровожадная бессмыслица. В Киеве снова строят планы возвращения Донбасса и Крыма

«За последние пять лет подобных заявлений прозвучало такое огромное количество – едва не каждый день что-то подобное выдавали высшие украинские чиновники. Но, поскольку, в течение пяти лет у нас считали киевскую мразь уважаемыми партнерами, то их старались не замечать. В последнее время, поскольку минские соглашения, изначально мертворожденные, как я был всегда убежден, очевидно, выполнять никто не будет, стали немного замечать. Что касается конкретно заявления высокопоставленного украинского чиновника – они и не скрывали, что вешать будут потом. Сейчас они и не считают нужным скрывать. Они полагают, что Россия уже никогда жестко не отреагирует на их слова и заявления. Ну и, кроме того, ему же самому не воевать. Я всегда говорил, что нет никого кровожаднее, чем безнаказанный интеллигент. Он отражает позицию как прошлой администрации, так и действующей. Он прекрасно понимает, что все его подобные заявления будут положительно расценены со стороны нового президента и новой Рады», - заявил он.

Днем ранее «постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич назвал свой способ возвращения Крыма. Он заявил, что Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров по полуострову. В интервью изданию «Сегодня.ua» Кориневич отметил, что по урегулированию ситуации в Донбассе существует «нормандский формат» и «минские договоренности», хотя и они, по его мнению, не идеальны. При этом по вопросу «возвращения» полуострова подобной площадки нет. Украинский политик добавил, что в переговорах по Крыму должны участвовать страны-участницы «нормандского формата», а также Турция и США.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков рассказал, почему идея «постпреда президента Украины в Крыму» не имеет никакого смысла.