Кровожадная бессмыслица. В Киеве снова строят планы возвращения Донбасса и Крыма
Экс-министр обороны ДНР и российский сенатор обсудили в эфире НСН последние из заявлений украинских властей по «возврату» Крыма и Донбасса.
В Киеве снова назвали способ вернуть Крым и Донбасс в состав Украины. Как заявил в интервью «Коммерсанту» лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, сделать это законными способами не получится. «Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», — сказал он.
По словам лидера «Слуги народа» и основного претендента на пост спикера Верховной рады, для возвращения «временно оккупированных территорий» необходим комплекс мер: дипломатия, санкционное давление, решение вопросов внутренней политики — борьба с коррупцией, информационная политика, экономика, инфраструктура и социальная политика.
Ранее первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша в эфире одного из украинских телеканалов призвал решить проблему неподконтрольного Донбасса радикально: убить всех людей, которые с оружием в руках выступили против Киева. Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) заявил в эфире НСН, что подобные кровожадные заявление украинские чиновники делали на протяжении всех пяти лет с момента начала конфликта на востоке Украины, и видимо, будут продолжать делать.
«За последние пять лет подобных заявлений прозвучало такое огромное количество – едва не каждый день что-то подобное выдавали высшие украинские чиновники. Но, поскольку, в течение пяти лет у нас считали киевскую мразь уважаемыми партнерами, то их старались не замечать. В последнее время, поскольку минские соглашения, изначально мертворожденные, как я был всегда убежден, очевидно, выполнять никто не будет, стали немного замечать. Что касается конкретно заявления высокопоставленного украинского чиновника – они и не скрывали, что вешать будут потом. Сейчас они и не считают нужным скрывать. Они полагают, что Россия уже никогда жестко не отреагирует на их слова и заявления. Ну и, кроме того, ему же самому не воевать. Я всегда говорил, что нет никого кровожаднее, чем безнаказанный интеллигент. Он отражает позицию как прошлой администрации, так и действующей. Он прекрасно понимает, что все его подобные заявления будут положительно расценены со стороны нового президента и новой Рады», - заявил он.
Днем ранее «постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич назвал свой способ возвращения Крыма. Он заявил, что Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров по полуострову. В интервью изданию «Сегодня.ua» Кориневич отметил, что по урегулированию ситуации в Донбассе существует «нормандский формат» и «минские договоренности», хотя и они, по его мнению, не идеальны. При этом по вопросу «возвращения» полуострова подобной площадки нет. Украинский политик добавил, что в переговорах по Крыму должны участвовать страны-участницы «нормандского формата», а также Турция и США.
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков рассказал, почему идея «постпреда президента Украины в Крыму» не имеет никакого смысла.
«Пришел человек, который совершенно не знает реальности, совершенно не понимает, что было с Крымом раньше, что было сегодня. Как можно быть представителем президента Украины в Крыму, когда Крым находится в составе России? Если они хотят работать с Крымом, можно было бы какую-то другую должность для этого ввести. Но вот ввели, и пришел человек, который никогда не занимался Крымом. Он начинает умничать. Вроде бы все опробовано, но надо бы что-то придумать новое. Вот он придумывает: надо создать какую-то площадку для переговоров по Крыму и ввести туда Соединенные Штаты и Турцию. Пусть создает площадку и сами с собой там разговаривают. Самое главное в этом вопросе, что ни Россия, ни мы, составная часть России, не собираемся обсуждать тему Крыма на основе какой-то площадки с привлечением других государств. Просто дилетант оказался в этой никчемной ненужной должности», — заявил сенатор.
Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве и ряде западных стран результаты голосования не признали. Также с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Жители Донбасса отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию.
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