В Совфеде подсчитали сохраняющих верность Украине крымчан
Сенатор в эфире НСН заявил, что число сочувствующих Киеву жителей Крыма будет сокращаться.
В Крыму якобы подняли украинский флаг в память о военнослужащих ВСУ, которые погибли в Донбассе 6 августа. Об этом заявил советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев. В Киеве утверждают, что жертвами обстрела со стороны ДНР стали четверо десантников. В Донецке заявили, что солдаты погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами.
Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что на полуострове действительно есть люди, которые сочувствуют Украине.
«Сочувствующих (Украине) прилично – в пределах 10-15 процентов. Я думаю, что это подавляющее большинство крымских татар. Они по-прежнему находятся под влиянием меджлиса (меджлис крымско-татарского народа, организация запрещена в РФ). Я уверен, что с каждым днем число сочувствующих Украине будет уменьшаться. Есть конкретные дела, которые были сделаны за эти 5 лет. И у жителей Крыма, у представителей всех национальностей, открываются глаза на происходящее», - заявил он.
Ранее Цеков заявил НСН, что даже в самой Украине большинство политиков уже давно смирились с тем, что Крым стал частью России.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве и ряде западных стран результаты голосования не признали.
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