В Совфеде подсчитали сохраняющих верность Украине крымчан

«Сочувствующих (Украине) прилично – в пределах 10-15 процентов. Я думаю, что это подавляющее большинство крымских татар. Они по-прежнему находятся под влиянием меджлиса (меджлис крымско-татарского народа, организация запрещена в РФ). Я уверен, что с каждым днем число сочувствующих Украине будет уменьшаться. Есть конкретные дела, которые были сделаны за эти 5 лет. И у жителей Крыма, у представителей всех национальностей, открываются глаза на происходящее», - заявил он.

Ранее Цеков заявил НСН, что даже в самой Украине большинство политиков уже давно смирились с тем, что Крым стал частью России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве и ряде западных стран результаты голосования не признали.

