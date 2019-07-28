На Украине МИД страны призвали смириться с российским Крымом
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН отметил дежурный характер протестов МИДа страны против визитов российских руководителей в Крым.
Министерство инострaнных дел Укрaины вырaзило протест в связи с поездкой премьерa России Дмитрия Медведевa в Крым. Об этом говорится в зaявлении укрaинского внешнеполитического ведомствa.
Основнaя претензия укрaинской стороны в том, что визит Медведевa нa территории, которые Киев считaет временно оккупировaнными Россией, не был соглaсовaн с влaстями Укрaины. «Укaзaннaя поездкa происходит вопреки неоднокрaтным предостережениям со стороны Укрaины. Циничной является цель «визитa» — учaстие в пaрaде оккупaционного флотa России», — говорится в зaявлении.
Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН отметил необходимость осознания украинскими политиками исторических процессов, связанных с переходом Крыма под российскую юрисдикцию.
«Надо осознать реальные процессы, которые произошли. Да, Украина считает Крым своим – прописано так в Конституции. Но де юре и де факто – это территория России. Это прописано не только в Конституции РФ, но в Крыму реальная власть, реальные российские законы. Даже те, кто протестует против визита Медведева, имея недвижимость в Крыму, действуют в соответствии с законами Российской Федерации. Например, там есть квартира и у президента Украины Владимира Зеленского. Он платит налоги – за квартиру, землю в соответствии с законами РФ. А если вы считаете, что Крым украинский – надо ехать туда, как приезжал туда Порошенко. Но я думаю, реакция крымчан будет соответствующей», - заявил политик.
Владимир Олейник считает, что заявления МИДа Украины по поводу визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым носят внутриполитический характер.
«Уже все привыкли к дежурным протестам украинского МИДа в отношении визитов и Путина, и Медведева, и Матвиенко. Европа на эти вещи уже не реагирует. Заявления сделаны для внутреннего потребления – поддержать настроения украинских националистов. Реально правовых последствий протесты МИДа иметь не будут», - считает бывший парламентарий.
Напомним, по итогам крымского референдума 2014 года полуостров был включен в состав Российской Федерации. За воссоединение, по официальным данным, проголосовали почти 97% жителей Республики Крым, принявших участие в плебисците, и более 95% севастопольцев.
Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН рассказал, почему Киеву пора смириться с потерей Крыма и как могут измениться отношения России и Украины в ближайшем будущем.
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