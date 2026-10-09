Зеленский сообщил о многочисленных повреждениях энергосистемы Украины

Владимир Зеленский заявил о многочисленных повреждениях энергосистемы Украины после российских ударов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале по итогам встречи с военными и чиновниками.

В Киеве произошел масштабный блэкаут

По его словам, повреждения получил ряд объектов энергосети и передачи электричества. Восстанавливают работу круглосуточно. Из-за этого поменялись потребности в энергооборудовании и ПВО.

МИД Киева и офис планируют обратиться к западным партнерам.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о переходе города в «режим выживания» из-за поврежденных мостов и ключевых объектов инфраструктуры.


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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКиевУкраина

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