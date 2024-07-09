УКРАИНА И СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ: «КОНСТРУКТИВНО»

Первый за пять лет визит в Россию 73-летнего Нарендры Моди начался 8 июля в Ново-Огарево, а к вечеру 9-го весь мир начал обсуждать «украинский аспект» встречи лидеров России и Индии. Моди назвал Путина другом и указал, при каких условиях наступит светлое будущее.

«В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решит, решение не может быть посредством войны: бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечить мир, мы делаем акцент на диалог, диалог необходим», - сказал Моди в ходе переговоров.

По его словам, в ходе «неформального» обсуждения этой темы 8 июля в Ново-Огарево «возникли очень интересные идеи». Моди сообщил, что услышал позицию Путина, «почувствовал оптимизм» и надежды на будущее.

«Вчера согласились с тем, чтобы скорейшим образом установить мир. Мы готовы к любому содействию в этом вопросе», - добавил индийский премьер.

Со своей стороны, Путин поблагодарил уважаемого гостя за внимание к наиболее острым проблемам и попытки «найти какие-то пути» к решению украинского кризиса мирным путем.

А вот украинский лидер Владимир Зеленский не стал благодарить Моди, а совсем наоборот. Он назвал встречу Путина с премьером Индии огромным разочарованием и «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

«Это не так», - парировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов по поводу комментария Зеленского.

Сверхлаконичные ответы вообще стали одним из хитов 9 июля.

Отвечая на вопрос, как Путин с Моди обсудили украинскую тему, Песков ограничился одним словом: «Конструктивно».

Не менее красноречив был и сам Путин, рассказывая журналистам о тайных беседах с Моди в неформальной обстановке.

«У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам», - порадовал журналистов Владимир Владимирович.

Так или иначе, западные СМИ на фоне визита премьера Индии в Москву были вынуждены констатировать, что Россия так и не оказалась в изоляции, несмотря на титанические усилия «недружественных стран».