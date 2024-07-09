«Украина и зарождение Вселенной»: Премьер Индии разозлил Запад встречей с Путиным
Моди с Путиным посмотрели конное шоу, вспомнили теорию Большого взрыва, неформально обсудили Украину и светлое будущее, завершив двухдневную встречу вручением ордена.
Вслед за венгерским премьером Виктором Орбаном в Москву пожаловал его коллега из Индии Нарендра Моди, двухдневная встреча которого с президентом РФ Владимиром Путиным вновь разозлила Украину и ее союзников.
Индия не выступает посредником в конфликте Москвы и Киева, однако эта тема стала одной из главных, ну а начиналось все с неформального общения, лошадей и возвышенных бесед о Вселенной.
УКРАИНА И СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ: «КОНСТРУКТИВНО»
Первый за пять лет визит в Россию 73-летнего Нарендры Моди начался 8 июля в Ново-Огарево, а к вечеру 9-го весь мир начал обсуждать «украинский аспект» встречи лидеров России и Индии. Моди назвал Путина другом и указал, при каких условиях наступит светлое будущее.
«В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решит, решение не может быть посредством войны: бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечить мир, мы делаем акцент на диалог, диалог необходим», - сказал Моди в ходе переговоров.
По его словам, в ходе «неформального» обсуждения этой темы 8 июля в Ново-Огарево «возникли очень интересные идеи». Моди сообщил, что услышал позицию Путина, «почувствовал оптимизм» и надежды на будущее.
«Вчера согласились с тем, чтобы скорейшим образом установить мир. Мы готовы к любому содействию в этом вопросе», - добавил индийский премьер.
Со своей стороны, Путин поблагодарил уважаемого гостя за внимание к наиболее острым проблемам и попытки «найти какие-то пути» к решению украинского кризиса мирным путем.
А вот украинский лидер Владимир Зеленский не стал благодарить Моди, а совсем наоборот. Он назвал встречу Путина с премьером Индии огромным разочарованием и «сокрушительным ударом по мирным усилиям».
«Это не так», - парировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов по поводу комментария Зеленского.
Сверхлаконичные ответы вообще стали одним из хитов 9 июля.
Отвечая на вопрос, как Путин с Моди обсудили украинскую тему, Песков ограничился одним словом: «Конструктивно».
Не менее красноречив был и сам Путин, рассказывая журналистам о тайных беседах с Моди в неформальной обстановке.
«У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам», - порадовал журналистов Владимир Владимирович.
Так или иначе, западные СМИ на фоне визита премьера Индии в Москву были вынуждены констатировать, что Россия так и не оказалась в изоляции, несмотря на титанические усилия «недружественных стран».
КОНЬ ГЛИНТВЕЙН И ЗАРОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
Ну а начался двухдневный визит Моди в Россию с неформальной встречи с Путиным в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Президент России назвал индийского премьера «дорогим другом», объяснив ему, что «это официальная резиденция, где я живу». Ну а Моди признался, что «побывать у друга дома – это, конечно, большая радость».
По словам Дмитрия Пескова, Путин и Моди общались один на один в неформальной обстановке около трех часов. Лидеры двух стран беседовали за чаем и в саду, после чего направились в конюшню, где им показали шоу с участием лошадей из Ново-Огарево.
Конное представление приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Девушки в венках из ромашек пояснили политикам, что именно этот цветок является символом праздника, заменившего в России День Святого Валентина. Путин и Моди покормили лошадей морковкой, а мастера расследований из ТАСС тем временем выяснили, что одного из коней зовут Глинтвейн.
9 июля Путин и Моди начали с поездки на ВДНХ, а точнее посещения павильона «Атом», где Владимир Владимирович рассказал Нарендре Дамодардасу, как российские ученые «изучают момент зарождения Вселенной - что происходило через секунды после Большого взрыва».
Российские СМИ уделили особое внимание поездке лидеров двух стран на «Аурусе», без упоминания которого теперь, похоже, не обходится ни одна встреча Путина. На этот раз президент России и премьер Индии ехали в Кремль «на одном "Аурусе" с двумя штандартами».
Ранее Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну сразу два «Ауруса», однако Моди ждал другой сюрприз. Путин вручил премьеру Индии орден Святого апостола Андрея Первозванного, указ о присуждении которого, как оказалось, вышел еще в 2019 году.
В сентябре 2019 года Нарендра Моди встречался с Владимиром Путиным на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Тогда, в ходе посещения павильона Бурятии глава этой республики Алексей Цыденов подарил Путину и Моди необычные нефритовые четки, одни «буддистские», другие «православные».
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