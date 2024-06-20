Путин подарил Ким Чен Ыну «Аурус» с номером победы в Корейской войне

Президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну лимузин «Аурус» с номерным знаком, отражающим историческую значимость победы страны в Корейской войне, сообщает агентство ЦТАК.

На номерном знаке автомобиля, на котором прокатились Путин и Ким Чен Ын, был изображен флаг КНДР и номер 7・271953, что символизирует дату подписания соглашения о перемирии в Корейской войне — 27 июля 1953 года.

Ким Чен Ын подарил Путину пару собак северокорейской породы пхунсан

В ходе нынешних переговоров Владимир Путин подчеркнул, что Советский Союз оказывал поддержку корейскому народу в той войне, включая десятки тысяч боевых вылетов советских летчиков, а после конфликта помогал в восстановлении мирной жизни и экономики Северной Кореи.

Владимир Путин впервые за 24 года посетил КНДР и стал первым мировым лидером, посетившим Северную Корею после пандемии. В своей статье, опубликованной в главной государственной газете Северной Кореи «Нодон синмун» перед прибытием, Путин осудил политику США как неоколониалистскую диктатуру и похвалил Ким Чен Ына за сопротивление экономическому давлению со стороны Запада, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КНДРРоссияКим Чен ЫнВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры