Путин подарил Ким Чен Ыну «Аурус» с номером победы в Корейской войне
Президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну лимузин «Аурус» с номерным знаком, отражающим историческую значимость победы страны в Корейской войне, сообщает агентство ЦТАК.
На номерном знаке автомобиля, на котором прокатились Путин и Ким Чен Ын, был изображен флаг КНДР и номер 7・271953, что символизирует дату подписания соглашения о перемирии в Корейской войне — 27 июля 1953 года.
В ходе нынешних переговоров Владимир Путин подчеркнул, что Советский Союз оказывал поддержку корейскому народу в той войне, включая десятки тысяч боевых вылетов советских летчиков, а после конфликта помогал в восстановлении мирной жизни и экономики Северной Кореи.
Владимир Путин впервые за 24 года посетил КНДР и стал первым мировым лидером, посетившим Северную Корею после пандемии. В своей статье, опубликованной в главной государственной газете Северной Кореи «Нодон синмун» перед прибытием, Путин осудил политику США как неоколониалистскую диктатуру и похвалил Ким Чен Ына за сопротивление экономическому давлению со стороны Запада, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru