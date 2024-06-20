Путин подарил Ким Чен Ыну «Аурус» с номером победы в Корейской войне

В ходе нынешних переговоров Владимир Путин подчеркнул, что Советский Союз оказывал поддержку корейскому народу в той войне, включая десятки тысяч боевых вылетов советских летчиков, а после конфликта помогал в восстановлении мирной жизни и экономики Северной Кореи.

Владимир Путин впервые за 24 года посетил КНДР и стал первым мировым лидером, посетившим Северную Корею после пандемии. В своей статье, опубликованной в главной государственной газете Северной Кореи «Нодон синмун» перед прибытием, Путин осудил политику США как неоколониалистскую диктатуру и похвалил Ким Чен Ына за сопротивление экономическому давлению со стороны Запада, передает «Радиоточка НСН».

