СМИ: Визит премьера Индии Моди является дипломатической победой Путина

По данным издания, вопреки традиции Моди отправится с визитом не в соседние страны, такие как Бутан, Мальдивы или Шри-Ланка. Это говорит о важности связей Москвы и Нью-Дели и служит дипломатической победой российского лидера.

Моди и Путин обсудят поставки материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооруженными силами двух стран и партнерство в области атомной энергетики.

Ранее стало известно, что Моди совершит однодневный визит в Москву 8 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

