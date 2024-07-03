СМИ: Визит премьера Индии Моди является дипломатической победой Путина
Визит главы правительства Индии Нарендра Моди является крупной дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, сообщает Bloomberg.
По данным издания, вопреки традиции Моди отправится с визитом не в соседние страны, такие как Бутан, Мальдивы или Шри-Ланка. Это говорит о важности связей Москвы и Нью-Дели и служит дипломатической победой российского лидера.
Моди и Путин обсудят поставки материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооруженными силами двух стран и партнерство в области атомной энергетики.
Ранее стало известно, что Моди совершит однодневный визит в Москву 8 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru