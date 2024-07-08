Путин и Моди провели встречу за чаепитием в подмосковной резиденции Ново-Огарево

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели чаепитие в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево. Об этом в своем Telegram-канале сообщил тележурналист Павел Зарубин.

Президент предложил обсудить вопросы, которые планируется рассмотреть на переговорах во вторник.