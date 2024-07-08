Путин и Моди провели встречу за чаепитием в подмосковной резиденции Ново-Огарево
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели чаепитие в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево. Об этом в своем Telegram-канале сообщил тележурналист Павел Зарубин.
Президент предложил обсудить вопросы, которые планируется рассмотреть на переговорах во вторник.
Путин поздравил Моди с переизбранием на пост премьер-министра, отметив, что это результат многолетней работы. Он подчеркнул, что Моди умеет достигать целей, действуя в интересах народа Индии.
Визит премьер-министра Индии в Россию проходит 8 и 9 июля. Переговоры между Путиным и Моди начнутся около полудня 9 июля. Планируется встреча в узком кругу и официальные российско-индийские переговоры за завтраком. Итоговая совместная конференция не предусмотрена, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru