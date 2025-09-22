«Обстановка обостренная в любом случае, потому что за время правления PAS общество доведено до максимального градуса страха. Власть делает все возможное, чтобы оппозиционный электорат просто не вышел на выборы. Если люди пойдут на выборы, это будет главной опасностью для нынешнего режима. Естественно, за время, в течение которого у власти находятся PAS и президент Молдавии Майя Санду, все увидели, что такое “хорошие” времена. Сейчас правящая партия породила максимальный раскол в обществе. Предстоящие выборы должны показать очень многое», — сказал Тулянцев.

Собеседник НСН усомнился, что выборы пройдут максимально честно, потому что в этом случае у правящей партии не будет шансов на победу.

«Не важно, как проголосуют, — важно, как посчитают. Маловероятно, что выборы пройдут с учетом всех демократических стандартов и норм: конкуренты поставлены в неравные условия, закрыто большое количество телеканалов, интернет-ресурсов, оказывается давление на оппозицию, власть подключает административный ресурс. Об этом свидетельствуют международные организации. Даже в этих условиях, если наблюдатели правильно отработают, если все пройдет в рамках закона, у правящей партии достаточно низкий шанс взять большинство. В свою очередь максимальная возможность выйти на лидирующие позиции у патриотического блока», — подытожил он.

Ранее Тулянцев выразил опасения, что выборы в Молдавии будут сорваны западными партнерами, как это было в Румынии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

