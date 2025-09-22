«Градус страха»: Обстановку перед выборами в Молдавии назвали максимально напряженной
Если парламентские выборы в Молдавии пройдут с учетом всех демократических стандартов, у правящей партии «Действие и солидарность» практически нет шансов на победу, сказал НСН Игорь Тулянцев.
Сегодня официальный Кишинев делает все, чтобы сторонники оппозиции не пришли на предстоящие парламентские выборы, общество доведено до максимального раскола усилиями правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Об этом НСН заявил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
В Молдавии через неделю стартуют парламентские выборы. По последним опросам, в стране лидируют Патриотический блок и PAS, сообщили «Известия». Официальный Кишинев активно препятствует работе оппозиционных сил на фоне резкого падения уровня жизни и роста недовольства действиями властей. По мнению Тулянцева, правящая партия сделала все возможное, чтобы запугать население и не допустить явки на выборы сторонников оппозиции.
«Обстановка обостренная в любом случае, потому что за время правления PAS общество доведено до максимального градуса страха. Власть делает все возможное, чтобы оппозиционный электорат просто не вышел на выборы. Если люди пойдут на выборы, это будет главной опасностью для нынешнего режима. Естественно, за время, в течение которого у власти находятся PAS и президент Молдавии Майя Санду, все увидели, что такое “хорошие” времена. Сейчас правящая партия породила максимальный раскол в обществе. Предстоящие выборы должны показать очень многое», — сказал Тулянцев.
Собеседник НСН усомнился, что выборы пройдут максимально честно, потому что в этом случае у правящей партии не будет шансов на победу.
«Не важно, как проголосуют, — важно, как посчитают. Маловероятно, что выборы пройдут с учетом всех демократических стандартов и норм: конкуренты поставлены в неравные условия, закрыто большое количество телеканалов, интернет-ресурсов, оказывается давление на оппозицию, власть подключает административный ресурс. Об этом свидетельствуют международные организации. Даже в этих условиях, если наблюдатели правильно отработают, если все пройдет в рамках закона, у правящей партии достаточно низкий шанс взять большинство. В свою очередь максимальная возможность выйти на лидирующие позиции у патриотического блока», — подытожил он.
Ранее Тулянцев выразил опасения, что выборы в Молдавии будут сорваны западными партнерами, как это было в Румынии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп проведет встречи с Зеленским и лидерами ряда стран
- За два часа ПВО сбили 11 дронов, атаковавших Москву
- Житель Подмосковья получил 13 лет колонии за госизмену
- «Градус страха»: Обстановку перед выборами в Молдавии назвали максимально напряженной
- Журова объяснила «козни» МОК в отношении отобравшихся на Олимпиаду россиян
- Глава МИД Польши предупредил РФ о последствиях нарушений воздушного пространства
- В Белом доме положительно оценили заявление Путина по СНВ-3
- «Стрелки Судного дня»: Трампу придется принять предложение Путина по ДНСВ
- ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области
- В restore опровергли старт розничных продаж iPhone 17 23 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru