В то же время, по мнению немецкого депутата, от трат на военную поддержку Украины власти Германии не откажутся.

«Я не ожидаю сокращения немецкой помощи Украине. На 2027 год федеральное правительство по-прежнему планирует выделить около 11,6 миллиарда евро на поддержку Украины. Очевидно, что эти расходы политически рассматриваются отдельно от того, насколько сильно рост цен на энергию ударит по гражданам и экономике Германии», — подчеркнул он.

Ранее Ульрих Зингер в беседе с НСН также говорил о необходимости восстановления диалога Берлина и Москвы, отмечая, что Германия не готова к войне с Россией.

