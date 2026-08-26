Удар по экономике: В Германии предрекли сложную зиму из-за полупустых газовых хранилищ
Тяжелая ситуация с заполнением газовых хранилищ является следствием ошибочной политики Германии, при этом власти не собираются прекращать поддержку Украины, заявил НСН Ульрих Зингер.
Ситуация с запасами газа у Германии крайне тяжелая, и хотя полностью без энергоресусов страна не останется, и граждане будут обеспечены, предприятиям и муниципальным организациям придется по-настоящему тяжело, рассказал НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в парламенте Баварии Ульрих Зингер.
Газовые хранилища в Германии заполнены только наполовину — это минимальные за 15 лет значения. В 2027 году дополнительные затраты на газ для жителей страны могут вырасти на 3,8 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg. Зингер признал, что ситуация с газом в стране действительно серьезная.
«Даже операторы газотранспортных сетей уже считают практически недостижимым установленный законом целевой уровень заполнения хранилищ к 1 ноября. Это еще не означает, что зимой Германия неизбежно останется без газа. У нас есть поставки СПГ, трубопроводный газ из других стран, а также европейская объединенная энергетическая система. Но если нас снова ожидает долгая и холодная зима, нынешняя слабая исходная позиция может привести к серьезному дефициту. И даже если до этого не дойдет, цены могут значительно вырасти. Особенно опасной такая ситуация станет для экономики. Частные домохозяйства в случае дефицита газа относятся к защищенным потребителям. А вот для крупных промышленных и коммерческих предприятий поставки газа могут быть сокращены, что неизбежно повлияет и на производство. В конечном итоге это ударит не только по промышленности, но и по малому и среднему бизнесу, сельскому хозяйству и потребителям — через рост цен на энергию, производство и продукты питания. Муниципалитетам также, вероятно, придется экономить на объектах, без которых можно временно обойтись, например, на бассейнах. Поэтому я не ожидаю полного коллапса немецкого энергоснабжения. Но для граждан и предприятий ситуация может стать очень дорогой, а в случае суровой зимы заметно возрастёт риск серьезных проблем со снабжением. Значительной части этого риска, на наш взгляд, можно было бы избежать, если бы Германия проводила более прагматичную энергетическую и внешнюю политику и не отказывалась от диалога с Россией», — поделился мнением немецкий политик.
Он подчеркнул, что главная сложность заключается в том, что у федеральных властей ФРГ по-прежнему нет убедительного ответа на саму суть проблемы.
«Германии нужны не всё новые государственные экстренные меры, а энергетическая политика, которая снова поставит на первое место надежность снабжения и доступные цены. Для этого необходимо максимально расширять число источников поставок — и восстановить разумные экономические отношения с Россией. Политика, при которой дешевые источники энергии исключаются по политическим причинам, а возникающие вследствие этого дополнительные расходы перекладываются на граждан и предприятия, является ошибочной. И мы в АдГ предупреждали о таком развитии событий уже много лет. Было большой ошибкой отказаться от сравнительно дешевых поставок российского трубопроводного газа, не обеспечив при этом столь же надежной и доступной альтернативы. Поэтому мы выступаем за возобновление политического и экономического диалога с Россией и за использование всех возможностей для получения газа по приемлемым ценам. Сюда, на наш взгляд, относится и сохранившаяся нитка "Северного потока". Однако федеральное правительство по-прежнему исключает ее ввод в эксплуатацию. Теперь мы видим последствия этой политики», — отметил Зингер.
В то же время, по мнению немецкого депутата, от трат на военную поддержку Украины власти Германии не откажутся.
«Я не ожидаю сокращения немецкой помощи Украине. На 2027 год федеральное правительство по-прежнему планирует выделить около 11,6 миллиарда евро на поддержку Украины. Очевидно, что эти расходы политически рассматриваются отдельно от того, насколько сильно рост цен на энергию ударит по гражданам и экономике Германии», — подчеркнул он.
Ранее Ульрих Зингер в беседе с НСН также говорил о необходимости восстановления диалога Берлина и Москвы, отмечая, что Германия не готова к войне с Россией.
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