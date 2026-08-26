Лидер «Руки Вверх» опроверг гонорары по 50 млн рублей за концерт

Комментируя слова промоутера Сергея Лаврова, назвавшего певца самым богатым артистом в России, он отметил, что это не соответствует действительности.

«Если бы было правдой, я бы, наверное, уже летал на частном самолёте. Поэтому спасибо, что меня ценят, спасибо этому промоутеру. Приятно», — заключил музыкант.

Ранее в СМИ появилась информация, что актёр Том Холланд потенциально может получить свыше 100 миллионов долларов за съёмки в фильме «Человек‑паук: Новый день», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

