Лидер «Руки Вверх» опроверг гонорары по 50 млн рублей за концерт

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков в беседе с NEWS.ru опроверг информацию о том, что получает по 50 млн рублей за выступление.

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Комментируя слова промоутера Сергея Лаврова, назвавшего певца самым богатым артистом в России, он отметил, что это не соответствует действительности.

«Если бы было правдой, я бы, наверное, уже летал на частном самолёте. Поэтому спасибо, что меня ценят, спасибо этому промоутеру. Приятно», — заключил музыкант.

Ранее в СМИ появилась информация, что актёр Том Холланд потенциально может получить свыше 100 миллионов долларов за съёмки в фильме «Человек‑паук: Новый день», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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