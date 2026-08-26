Лидер «Руки Вверх» опроверг гонорары по 50 млн рублей за концерт
Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков в беседе с NEWS.ru опроверг информацию о том, что получает по 50 млн рублей за выступление.
Комментируя слова промоутера Сергея Лаврова, назвавшего певца самым богатым артистом в России, он отметил, что это не соответствует действительности.
«Если бы было правдой, я бы, наверное, уже летал на частном самолёте. Поэтому спасибо, что меня ценят, спасибо этому промоутеру. Приятно», — заключил музыкант.
Ранее в СМИ появилась информация, что актёр Том Холланд потенциально может получить свыше 100 миллионов долларов за съёмки в фильме «Человек‑паук: Новый день», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Иран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе
- Россиянам объяснили, как не превратить нейросети из помощников в угрозу
- Россиянам объяснили, как вернуть деньги за билет на концерт Канье Уэста
- Кучеров во второй раз выиграл «Харламов Трофи»
- Россиянам назвали цветы, которые не стоит дарить учителям
- «Нужны вертолёты»: Эколог назвал сложности тушения пожара в заповеднике «Утриш»
- Лифты есть, монтажников нет: В чем причины кадрового дефицита в отрасли
- В РФ заочно арестовали журналиста, спросившего Зеленского об убийстве русских
- Шасси, сроки, актуальность: Почему самолет «Освей» не подходит для России
- Лидер «Руки Вверх» опроверг гонорары по 50 млн рублей за концерт