Число погибших при ночной атаке БПЛА на Краснодар детей увеличилось до четырех
Число детей, погибших при атаке беспилотников ВСУ на Краснодар, увеличилось до четырёх. Как пишет RT, об этом заявила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Столица Кубани была атакована ночью 24 августа. Обломки дрона упали на частный детский центр. Погибли подростки 13, 15 и 16 лет. Позже в больнице, несмотря на все усилия врачей, скончалась 14-летняя девочка.
«Глубокие соболезнования родным и близким. Невозможно подобрать слова, которые могли бы облегчить боль утраты», - написала Львова-Белова в своём Telegram-канале.
Она добавила, что в медицинских организациях остаются ещё шестеро детей.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на частный детский центр в Краснодаре, пишут «Известия».
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