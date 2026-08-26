Число погибших при ночной атаке БПЛА на Краснодар детей увеличилось до четырех

Столица Кубани была атакована ночью 24 августа. Обломки дрона упали на частный детский центр. Погибли подростки 13, 15 и 16 лет. Позже в больнице, несмотря на все усилия врачей, скончалась 14-летняя девочка.

«Глубокие соболезнования родным и близким. Невозможно подобрать слова, которые могли бы облегчить боль утраты», - написала Львова-Белова в своём Telegram-канале.

Она добавила, что в медицинских организациях остаются ещё шестеро детей.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на частный детский центр в Краснодаре, пишут «Известия».

