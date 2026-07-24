«Подрыв газопроводов «Северный поток» был нападением на критически важную инфраструктуру Германии. Согласно обвинительному заключению Федеральной прокуратуры Германии, диверсия могла быть совершена по поручению украинских государственных структур и под их руководством. Пока речь идет о версии обвинения, основанной на серьезных подозрениях, а не о фактах, установленных вступившим в законную силу приговором суда. Однако расследование не должно ограничиваться привлечением к ответственности лишь предполагаемого непосредственного исполнителя. Необходимо установить всю военную и политическую цепочку командования и принятия решений. Если заказчики будут выявлены, они также должны быть привлечены к уголовной ответственности», - отметил он.

По его словам, если государственная ответственность Украины подтвердится, Германия должна будет принять меры.

«На мой взгляд, уже имеющихся и значительно усилившихся подозрений в причастности Украины к диверсии достаточно, чтобы Германия немедленно и полностью прекратила оказывать ей поддержку. Вместо этого делается вид, будто подрыв «Северных потоков» никак не связан с политикой Германии в отношении Украины. Фактически Германия без каких-либо серьезных последствий смирилась с тем, что ее критически важная инфраструктура была взорвана. Если государственная ответственность Украины подтвердится, Германия должна будет не только добиваться уголовного преследования виновных, но и принять соответствующие политические и международно-правовые меры», - заключил собеседник НСН.

Кузнецов был задержан 21 августа 2025 года в итальянской провинции Римини, после чего его передали немецким властям, передает «Радиоточка НСН».

