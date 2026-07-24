Дальше сами? Чем Германия ответит Украине на подрыв «Северных потоков»
Ульрих Зингер заявил НСН, что необходимо установить всю военную и политическую цепочку командования и принятия решений при подрыве газопроводов.
Имеющихся подозрений в причастности Украины к диверсии на «Северных потоках» достаточно, чтобы Германия немедленно и полностью прекратила оказывать ей поддержку, рассказал НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.
Гражданину Украины Сергею Кузнецову, обвиняемому в причастности к подрыву «Северных потоков», предъявили в Германии обвинение в военном преступлении. Об этом сообщила адвокат подсудимого Никола Канестрини, передает РИА Новости. Зингер уверен, что на этом точно нельзя поставить точку.
«Подрыв газопроводов «Северный поток» был нападением на критически важную инфраструктуру Германии. Согласно обвинительному заключению Федеральной прокуратуры Германии, диверсия могла быть совершена по поручению украинских государственных структур и под их руководством. Пока речь идет о версии обвинения, основанной на серьезных подозрениях, а не о фактах, установленных вступившим в законную силу приговором суда. Однако расследование не должно ограничиваться привлечением к ответственности лишь предполагаемого непосредственного исполнителя. Необходимо установить всю военную и политическую цепочку командования и принятия решений. Если заказчики будут выявлены, они также должны быть привлечены к уголовной ответственности», - отметил он.
По его словам, если государственная ответственность Украины подтвердится, Германия должна будет принять меры.
«На мой взгляд, уже имеющихся и значительно усилившихся подозрений в причастности Украины к диверсии достаточно, чтобы Германия немедленно и полностью прекратила оказывать ей поддержку. Вместо этого делается вид, будто подрыв «Северных потоков» никак не связан с политикой Германии в отношении Украины. Фактически Германия без каких-либо серьезных последствий смирилась с тем, что ее критически важная инфраструктура была взорвана. Если государственная ответственность Украины подтвердится, Германия должна будет не только добиваться уголовного преследования виновных, но и принять соответствующие политические и международно-правовые меры», - заключил собеседник НСН.
Кузнецов был задержан 21 августа 2025 года в итальянской провинции Римини, после чего его передали немецким властям, передает «Радиоточка НСН».
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